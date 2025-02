Scosse di terremoto oggi caratterizzate ancora una volta dagli eventi sismici in Grecia, ma anche da un paio di sismi ai Campi Flegrei. Una serata e una nottata quindi di tremori, sottolineando anche quanto accaduto in Marocco. Una scossa di terremoto è stata segnalata poco prima della mezzanotte di oggi, alle ore 23:48 italiane, con una magnitudo di 4.9 gradi sulla scala Richter. Un sisma piuttosto forte che comunque non ha causato alcun problema. Dicevamo in aperta della Grecia, con la zona delle Cicladi, quindi vicino a Santorini, che sta registrando ormai da più di una settimana continui sismi e anche durante la notte e la serata scorsa non sono mancati i terremoti.

Due le scosse registrate, entrambe con una magnitudo di 5.4 gradi sulla scala Richter, a cominciare dalla prima localizzate alle ore 21:16 italiane, e quindi la seconda alle ore 23:37, entrambe registrate in mare. La popolazione locale ha paura e sono molti coloro che hanno lasciato la zona in questi giorni, temendo una possibile scossa devastante anche perchè la magnitudo sta continuando ad aumentare, di conseguenza gli eventi sismici sono tutt’altro che terminati.

TERREMOTO OGGI, DUE MOVIMENTI AI CAMPI FLEGREI

In Italia, fortunatamente, la situazione è molto meno grave, e nelle ultime ore sono state segnalate due scosse di terremoto ai Campi Flegrei, entrambe comunque molto leggere: la prima con una magnitudo di 1.0 gradi sulla scala Richter, localizzata alle ore 1:53, la seconda leggermente più forte, con una magnitudo di 1.7 gradi alle ore 2:50.

Nessuna conseguenza anche se le segnalazioni, come da copione, sono state centinaia. Infine sono stati registrati due sismi leggermente inferiori alla magnitudo di 2.0 gradi, uno in provincia di Caserta e l’altra di Ragusa. Nel primo caso si è trattato di una scossa con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, mentre nel secondo con una magnitudo di 1.7. Il primo è avvenuto alle ore 4:03 e il secondo alle 2:29, ed entrambi non hanno comunque lasciato traccia se non sui rilevatori.

