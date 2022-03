Terremoto oggi Ragusa M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa di M 3.9 in Albania

Facciamo il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia e nel resto del mondo, facendo affidamento sul portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia. L’ultimo sistema significativo segnalato è quello che si è verificato in Sicilia, lungo la costa ragusana, provincia di Ragusa. Il terremoto di oggi è avvenuto in mare aperto alle ore 1:51 della scorsa notte, ed è stato registrato con una magnitudo pari a 2.1 gradi sulla scala Richter.

Le sue coordinate geografiche sono state 36.375 gradi di latitudine, 14.813 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, e stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, la città più vicina all’epicentro è risultata essere Modica, distante 54 chilometri, con Ragusa a 69, Vittoria a 69, quindi Siracusa a 88 e Gella a 92. Nessun Comune è stato invece individuato nei prezzi dell’epicentro in quanto, come detto sopra, il terremoto si è verificato in mare aperto.

TERREMOTO OGGI IN ALBANIA E AD ASCOLI: I DETTAGLI DELL’INGV

Nella giornata di oggi si è verificato anche un terremoto in Albania di magnitudo 3.9 gradi sulla scala Richter, un evento avvenuto alle ore 2:41 della notte, e individuato in una zona con coordinate geografiche pari a 40.77 gradi di latitudine, 20.543 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Infine segnaliamo una scossa di terremoto registrata sempre oggi a 4 chilometri di distanza dalla nota località di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno (siamo nelle Marche). Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato alle ore 00:00 e 22 secondi, con coordinate geografiche pari a 42.768 gradi di latitudine, 13.255 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Tutti e tre i terremoto segnalati su questa pagina non hanno provocato danni ne tanto meno dei feriti.

