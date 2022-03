Terremoto oggi Ragusa M 2.4/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Modena

Scopriamo insieme quali sono state le scosse di terremoto registrate oggi, sabato 5 marzo 2022, sia in Italia quanto all’estero. Secondo quanto registrato live dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sismo significativo verificatosi è quello avvenuto in provincia di Ragusa, in Sicilia, precisamente lungo la Costa Ragusana.

Si è trattato di un movimento tellurico di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter registrato poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00:13. Il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 36.348 gradi di latitudine, 14.784 di longitudine e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda le città limitrofe, la Sala Sismica INGV-Roma ha localizzato Modica, distante 57 chilometri, quindi Ragusa a 65, Vittoria a 70, Siracusa a 91 e infine Gela a 93. Nessun comune è stato invece individuato nei pressi dell’epicentro in quanto il terremoto si è verificato in mare aperto, lungo la costa sud della Sicilia.

Alle ore 4:31 della notte passata, fra venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022, si è invece registrata una scossa in provincia di Modena, precisamente a 2 chilometri a nord della località di Lama Mocogno, in Emilia Romagna. In questo caso si è trattata di una scossa di terremoto di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, registrata dall’Ingv in una zona con coordinate geografiche di 44.326 gradi di latitudine, 10.735 di longitudine e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare.

Polinago, Palagano, Pavullo nel Frignano, Montecreto e Montefiorino sono i comuni individuati in zona, mentre, in merito alle città più vicine, si segnala la presenza di Modena a 39 chilometri di distanza, quindi Reggio Emilia a 42, Pistoia a 46 e infine Bologna a 52. Da segnalare una scossa di terremoto avvenuta non oggi ma nella tarda serata di ieri in quel di Cotronei, in provincia di Crotone (Calabria), con una magnitudo di 2.5 gradi alle ore 22:58. Infine l’Ingv ha comunicato una scossa di terremoto alle ore 9:00 di stamane in quel di Norcia, in provincia di Perugia, con una magnitudo di 2.2 gradi.

