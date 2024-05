Terremoto oggi Ravenna M 2.4/ Ingv ultime notizie, lievi scosse anche a Montegallo e Spoleto

Terremoto oggi, le scosse da Ravenna ad Ascoli Piceno

Le scosse di terremoto oggi in Italia, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), non sono particolarmente preoccupanti. La più forte è stata quella di M 2.4 avvenuta alle ore 12.03 a Ravenna, con epicentro localizzato dalla Sala Sismica di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 44.4230, 12.1040 ad una profondità di 26 km. L’episodio è stato lievemente avvertito nella provincia e in particolare nei Comuni vicini di Russi e Bagnacavallo, ma non ha causato danni a cose o persone.

Campi Flegrei, Di Vito (Oss. Vesuviano): "La sismicità continuerà"/ "Eruzione vulcanica? Non ci sarà a breve"

Una serie di altre scosse lievi nelle scorse ore secondo i dati a disposizione sono avvenute a Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno, e a Spoleto, in provincia di Perugia. Il magnitudo in questo caso non è stato superiore a 2.0, per cui il tremore della terra non è stato accusato dalla popolazione locale. Lo stesso vale per il sisma di M 1.9 avvenuto in tarda mattinata sulla costa marchigiana nei pressi di Ancona, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.9470, 13.3490 ad una profondità di 6 km. La situazione è del tutto sotto controllo, ma il monitoraggio da parte degli esperti è costante.

Terremoto Campi Flegrei/ Di Vito: “Sorveglianza potenziata, sismicità nel Golfo? Non è nuova”

Terremoto oggi nell’area dei Campi Flegrei: scosse molto lievi

È sotto controllo anche la situazione relativa alle scosse di terremoto di oggi nella zona dei Campi Flegrei. I fenomeni sismici non si fermano ormai da tempo, ma la loro entità non desta alcuna preoccupazione. L’episodio più forte in queste ore è stato di M 1.7. Esso, secondo le ultime notizie riportate dalla Sala Operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dall’Osservatorio Vesuviano, si è verificato alle ore 08.38 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8000, 14.1230 ad una profondità di 5 km. L’area presa in considerazione è sempre la medesima delle precedenti volte. Gli esperti in tal senso stanno da mesi rassicurando la popolazione in merito al fatto che non si verificheranno episodi di entità di molto superiore rispetto a quelli attuali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA