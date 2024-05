Terremoto oggi Ravenna M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Foggia

Una scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi in provincia di Ravenna. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma è avvenuto di preciso a sei chilometri a sud est di Casola Valsenio, in Emilia Romagna, ed ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter.

L’evento tellurico, riportato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stato localizzato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 1:24 fra mercoledì 8 e giovedì 9 maggio 2024, e le sue coordinate geografiche sono state 44.1760 gradi di latitudine, 11.6580 di longitudine e una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Brisighella, Modigliana, Palazzuolo sul Senio, Marradi e Fontanelice, comuni della provincia di Ravenna, Forlì e Cesena, e Firenze, essendo il sisma verificatosi a cavallo fra l’Emilia e la Toscana. La città con almeno 50mila abitanti più vicina alla zona del terremoto è risultata essere Imola, distante 20 chilometri, con Faenza a 22, quindi Forlì a 31, Bologna 44 e Cesena a 47.

TERREMOTO OGGI A FOGGIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi in Puglia, precisamente a sette chilometri a ovest di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, localizzato sempre dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Il sisma è stato registrato alle ore 1:33 della notte passata, in una zona con coordinate geografiche pari a 41.6880 gradi di latitudine, 15.8810 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Il comune più vicino è risultato essere San Giovanni Rotondo, così come Mattinata, Carpino e Cagnano Varano. Manfredonia è invece stata la città più prossima all’epicentro, distante 7 chilometri, con Foggia a 38, quindi San Severo a 41, poi Cerignola a 47. Le scosse di terremoto registrate oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno feriti.

