Terremoto oggi Ravenna M 3.4/ Ingv, ultime scosse: trema anche zona di Forlì-Cesena

Una forte scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 gennaio 2020, in Emilia Romagna. Secondo le prime informazioni, che sono state fornite dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), il sisma è stato di magnitudo 3.4 sulla scala Richter. La scossa, avvenuta alle 18:02, ha avuto come epicentro la costa ravennate. Per la precisione è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 44.45, longitudine 12.36 e ipocentro attestato a 5 chilometri. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente dalla popolazione, infatti dalla zona di Ravenna sono partite diverse segnalazioni, soprattutto via social. Il sisma in questione è stato avvertito anche a Cervia, Milano Marittima e nei lidi ravennati, fino alla parte bassa della provincia di Ferrara, anche se l’Ingv individua solo Ravenna nella lista dei Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del sisma.

TERREMOTO A RAVENNA E NELLA ZONA DI FORLÌ-CESENA

Ma l’Ingv poco fa ha segnalato anche una scossa di terremoto nella zona di Forlì-Cesena, senza però fornire ancora i dati precisi relativi a epicentro, ipocentro e magnitudo. Al momento è infatti disponibile una stima provvisoria: si parla infatti di una scossa, peraltro avvenuta negli stessi minuti di quella sopraccitata, che ha una magnitudo indicata tra 2.9 e 3.4 sulla scala Richter. In tanti sui social segnalano la scossa, ma per fortuna non si parla di danni. «State tutti bene? #terremoto», «Piccola scossa di terremoto ora a Ravenna» e «Sono di Ravenna e mi ha ballato il divano okok #terremoto» sono alcuni dei commenti comparsi sui social. Ma il terremoto ha suscitato anche l’ironia di chi vede un collegamento con l’arrivo di Salvini, Berlusconi e Meloni in città. «Leggera scossa di terremoto percepita qualche minuto fa verso Ravenna. È un segno che ci dobbiamo preparare?».





