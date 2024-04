Terremoto oggi Reggio Calabria M 1.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Tirreno

Scopriamo insieme anche oggi, venerdì 19 aprile 2024, quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia nonché nel resto del mondo. Secondo il bollettino pubblicato dall’Ingv, e aggiornato live dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è quello che è stato registrato in provincia di Reggio Calabria, in località Galatro, con una magnitudo di 1.9 gradi, avvenuto alle ore 9:48. Un’altra scossa è stata registrata a due chilometri a ovest di Montemurro, comune della provincia di Potenza.

Terremoto Campi Flegrei/ Mastrolorenzo (vulcanologo): “Due gli scenari ipotizzabili”

Si è trattato di un evento tellurico lieve, con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 39 minuti. Le sue coordinate geografiche sono state 40.3070 gradi di latitudine, 15.9680 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, così come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma. In zona sono stati individuati i comuni di Spinoso, Viggiano, Grumento Nova, Armento e Sarconi, in provincia di Potenza, e proprio Potenza è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 40 chilometri, con Matera più staccata a 67, quindi Altamura a 76, poi Battipaglia a 90.

Terremoto oggi Ascoli M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Tirreno

TERREMOTO OGGI MAR TIRRENO, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi presso il mar Tirreno Meridionale, lontano dalla terraferma. In questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma nel cuore della notte passata, di preciso alle ore 2:43 fra giovedì 18 e venerdì 19 aprile 2024. Le sue coordinate geografiche sono state 38.5100 gradi di latitudine, 15.5080 di longitudine e una profondità di 91 chilometri sotto il livello del mare.

Essendo il sisma registrato lontano dalla costa, l’Ingv ha fatto sapere che non è stato individuato “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro”. In merito invece alle città più vicine con almeno 50mila abitanti, si segnala Messina a 35 chilometri di distanza, quindi Reggio Calabria a 46 e Lamezia Terme a 87. Le scosse di terremoto segnalate oggi su questa pagina non hanno causato danni ne feriti, saremo pronti ad aggiornarvi qualora l’Ingv ne segnalasse altre di importanti.

Terremoto Campi Flegrei oggi M 1.2/ Di Vito: “Scossa massima prevedibile? Vicino alla magnitudo 5”

© RIPRODUZIONE RISERVATA