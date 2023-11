Terremoto oggi Reggio Calabria M 1.9/ Ingv ultime notizie, sisma di M 5.6 in Indonesia

Anche oggi, sabato 11 novembre 2023, andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto principali verificatesi in Italia e non solo. Partiamo da quanto accaduto in provincia di Reggio Calabria, dove, stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, si è verificato un movimento tellurico con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter. L’evento è stato individuato di preciso a 10 chilometri a sud di Delanuova, ed è stato registrato alle ore 7:50. Un’altra scossa si è verificata tre chilometri a sud ovest di Fossato di Vito (provincia di Perugia), con una magnitudo di 1.2 gradi e le sue coordinate geografiche, come localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 43.2750 gradi di latitudine, 12.7470 di longitudine, e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto è avvenuto nel cuore della notte passata, alle ore 2:04 minuti fra venerdì 10 e sabato 11 novembre e in zona sono stati individuati i comuni di Gualdo Tadino, Sigillo, Costacciaro, Fabriano e Scheggia e Pascelupo, località della provincia di Perugia e Ancona, essendo il sisma registratosi a cavallo fra Umbria e Marche. Proprio Perugia, distante 35 chilometri dall’epicentro, è risultata essere la città più vicina al sisma, seguita da Foligno a 36 con Fano a 67.

TERREMOTO OGGI MACERATA, I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi si è verificata un’altra scossa di terremoto molto lieve, quella localizzata a tre chilometri a sud di Camerino, in provincia di Macerata, nella regione Marche. In questo caso l’evento tellurico è stato lievemente superiore a quello precedente avendo avuto una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 5:32 di questa mattina e le sue coordinate geografiche sono state 43.1080 gradi di latitudine, 13.0770 di longitudine, e una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Fiordimonte, Fiastra e Serravalle di Chienti, mentre Foligno, staccata 35 chilometri, è risultata la città più vicina all’epicentro, seguita da Perugia e Ancona. Da segnalare infine un movimento tellurico di M 5.6 gradi in Indonesia, mare aperto, alle ore 7:41 italiane di oggi.

