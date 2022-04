Terremoto oggi Reggio Calabria, M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche alla Eolie

Nella giornata di oggi, venerdì 1 aprile 2022, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter lungo la costa calabrese alle ore 00:42, dopo la mezzanotte di ieri. Come sempre a comunicarlo è stato l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, che ogni giorno registra e analizza live i vari sismi d’Italia e del resto del mondo.

Terremoto oggi Enna M 2.7/ Ingv ultime notizie, trema anche la provincia di Potenza

L’evento tellurico è stato individuato di preciso in zona Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria), ed ha avuto coordinate geografiche pari a 38.389 gradi di latitudine, 15.739 di longitudine, oltre ad una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona vi sono i comuni di Bagnara Calabra, Seminara, Gioia Tauro, Scilla e Mlicuccà, tutti in provincia di Reggio Calabria, anche se la città più vicina all’epicentro è risultata essere Messina, distante 27 chilometri.

Terremoto oggi Pisa M 1.7/ Ingv ultime notizie, trema anche Grosseto

TERREMOTO OGGI A MESSINA E ALLE ISOLE EOLIE: I DETTAGLI INGV

Alle ore 00:50, pochi minuti dopo, un’altra scossa di terremoto è stata segnalata sempre nella zona dello Stretto di Messina, questa volta con una magnitudo leggermente inferiore, 2.0 gradi sulla scala Richter. In questo caso il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 38.374 gradi di latitudine, 15.751 di longitudine, e una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare.

A livello di cittadine limitrofe, invece, l’Ingv segnala Bagnara Calabra, Seminara, Scilla, Melicuccà e Gioia Tauro, con Messina distante 26 chilometri. Infine un’ultima scossa di terremoto avvenuta oggi in zona, quella presso le Isole Eolie, in Sicilia, di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter. L’evento tellurico è stato registrato alle ore 1:11 della notte passata fra giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile 2022, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 38.345 gradi di latitudine, 15.023 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto segnalato dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania), l’evento è avvenuto a 15 chilometri di distanza da Lipari e a 50 da Messina.

Terremoto Campi Flegrei oggi M 3.6/ Ingv, ultime notizie Napoli: "Boato e paura..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA