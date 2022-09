Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.3/ Ingv ultime notizie: forti scosse in Russia e…

TERREMOTO OGGI A CARDETO, REGGIO CALABRIA

Nuovo appuntamento con il bollettino terremoto oggi. Da diversi giorni il Sud Italia, in particolare nella fascia dal Mar Mediterraneo al Mar Ionio, è bersaglio di numerosi eventi sismici più o meno gravi. Ieri, in particolare, se n’è registrato uno di magnitudo 5.6 nello Ionio meridionale, che fortunatamente non ha causato alcun tipo di danno. Nella giornata di oggi, invece, è stato rilevato un nuovo terremoto alle 2:16 di magnitudo 2.3 sulla scala Richter, localizzato ad alcuni chilometri da Cardeto e da Santo Stefano d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria.

Seppur il movimento tellurico di Cardeto avesse un’intensità potenzialmente pericolosa, non ha fortunatamente causato danni a strutture o persone. I media locali riportano anche che la popolazione non sembra averlo avvertito, mentre secondo quanto registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’ipocentro è stato a 62 km di profondità sotto il livello del mare. Anche nel resto del mondo ci sono stati alcuni eventi sismici importanti.

SCOSSE DI TERREMOTO OGGI NEL MONDO: MAGNITUDO 5.2 IN RUSSIA

Mentre lo sciame sismico che ha caratterizzato le ultime giornate in Italia sembra essersi leggermente calmato, nel mondo oggi si sono verificate altre scosse di terremoto. In particolare, ce ne sono state due di notevole intensità, entrambe con magnitudo 5.2, secondo le rilevazioni del Centro Sismico Euro Mediterraneo: una a Sakhalin, in Russia, e l’altra nella Repubblica Democratica di Timor Est, nel sud-est asiatico. In entrambi i casi non sono ancora giunte informazioni su eventuali danni a strutture o persone e i sismi si sono verificati rispettivamente alle 9:01 e alle 9:17.

Sempre rimanendo nell’ambito delle scosse di terremoto che si sono verificate oggi nel mondo, degna di nota è stata anche quella nella regione Hindu Kush dell’Afghanistan, con magnitudo pari a 4.4 sulla scala Richter. Altra scossa importante a Veracruz in Messico attorno alle 7:40 del mattino, con una magnitudo di 4.2. Segnalata anche una scossa nelle Filippine e una in Perù, entrambe con magnitudo 4.1. Rimanendo vicino all’Italia, infine, alle 6:08 di oggi si è registrato un terremoto in Grecia, con magnitudo 3 sulla scala Richter.











