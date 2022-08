Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa a Forlì

Andiamo a visionare insieme anche oggi, giovedì 4 agosto 2022, quali sono state le scosse di terremoto registrate nel nostro Paese nonché al di fuori dei confini nazionali. Come ogni giorno andremo a fare affidamento sul bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha segnalato un sisma a cinque chilometri a ovest della località di Galeata, in provincia di Forlì. Il sisma è avvenuto alle ore 3:56 della notte passata, fra mercoledì 3 e giovedì 4 agosto 2022, ed è stato di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Macerata M 1.4/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Cosenza

Le sue coordinate geografiche sono invece state di 43.9770 gradi di latitudine, 11.8570 di longitudine, e una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni limitrofi, la Sala Sismica INGV-Roma segnala Santa Sofia, Premilcuore, Civitella di Romagna, Portico e San Benedetto, nonché Rocca San Casciano. Le città più vicine all’epicentro sono invece state Forlì, distante 31 chilometri, quindi Faenza a 35 e Cesena a 36. Il terremoto di oggi di Forlì non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti.

Terremoto oggi Messina M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

TERREMOTO OGGI A CARDETO: TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto registrata oggi è stata quella avvenuta a cinque chilometri a nord ovest di Cardeto, in provincia di Reggio Calabria. In questo caso il sisma è stato di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 2:07 della scorsa notte, avente coordinate geografiche pari a 38.1200 gradi di latitudine, 15.7370 di longitudine, e una profondità di 53 chilometri sotto il livello del mare.

In zona sono stati localizzati i comuni di Sant’Alessio in Aspromonte, Laganadi, Calanna e Santo Stefano in Aspromonte, mentre, a livello di città, Reggio Calabria è risultata quella più vicina, distante solo otto chilometri, con Messina invece a 18, quindi Acireale a 75 e Catania a 89. Anche in questo caso il terremoto di oggi del reggino non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti. Da segnalare infine un’ultima scossa di terremoto avvenuta oggi alle 8:10 a Moggio Udinese, in provincia di Udine, con una magnitudo di 2.1 gradi.

Terremoto oggi Reggio Emilia M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina

© RIPRODUZIONE RISERVATA