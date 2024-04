Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.4/ Ingv ultime notizie, l’epicentro a Molochio: scossa anche a Rieti

Tra le scosse di terremoto avvenute oggi in Italia, secondo le ultime notizie che arrivano dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ce n’è stata una di M 2.4 a Molochio, in provincia di Reggio Calabria. La terra ha tremato alle ore 11.15 di questa mattina. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3150, 16.0780 ad una profondità di 14 km. L’episodio in questione è stato anticipato da un altro di M 2.9 avvenuto nel Mar Tirreno Meridionale, al largo della costa calabrese, alle 10.57 di oggi. L’elevata profondità dell’epicentro ha fatto sì però che non destasse attenzione.

La popolazione locale ha avvertito più che altro il sisma delle ore 11.15 e non è mancata un po’ di paura, sebbene non siano stati riscontrati danni a cose o persone. Già nella giornata di ieri d’altronde nella provincia di Reggio Calabria c’erano stati degli episodi simili. Due di M 3.5 e 2.7 con epicentro a Cittanova, un altro ancora una volta a Molochio, ma decisamente più lieve e dunque non ampiamente sentito. La situazione resta comunque sotto controllo.

TERREMOTO OGGI: CONTINUANO A TREMARE ANCHE I CAMPI FLEGREI

Il bilancio delle scosse di terremoto avvenute oggi in Italia vede inoltre ancora una volta protagonista anche la zona partenopea dei Campi Flegrei. Alle ore 08.46 di questa mattina, infatti, c’è stato un fenomeno sismico di M 2.1 proprio nell’area di Pozzuoli. L’epicentro è stato con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8230, 14.1320 ad una profondità di 1 km. La rilevazione è avvenuta grazie al lavoro della Sala Operativa di Napoli di Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e di Osservatorio Vulcanico. La popolazione resta in allerta.

Sempre nella mattinata odierna, alle ore 08.50, inoltre, c’era stata una scossa, anch’essa di M 2.1, in provincia di Rieti. L’epicentro in questo caso è stato ad Antrodoco, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.4210, 13.1420 ad una profondità di 10 km. Anche in questo caso non c’è stato particolare allarme.











