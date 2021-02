Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.4/ Ingv ultime notizie, trema anche Forlì-Cesena

Nuovo appuntamento con il report riguardante le scosse di terremoto verificatesi oggi in Italia. Partiamo con il sisma più recente, quello segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, registrato alle ore 2:41 della scorsa notte, quella fra mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio. L’evento sismico è avvenuto di preciso a 3 chilometri a sud del comune di Sant’Alessio in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, con una magnitudo pari a 2.4 gradi sulla scala Richter.

Le coordinate geografiche precise sono state 38.14 gradi di latitudine e 15.75 di longitudine, mentre la profondità, l’ipocentro, è stata individuata 12 chilometri sotto il livello del mare. Stando alla Sala Sismica INGV-Roma i comuni che hanno avvertito la scossa di terremoto di oggi sono stati quelli di Laganadi, Santo Stefano in Aspromonte, Calanna, Cardeto e San Roberto, mentre a livello di città si segnala Reggio Calabria a dieci chilometri di distanza e Messina a 18.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI IN ROMAGNA E NELLE MARCHE

Un altro terremoto è stato segnalato oggi dall’Ingv alle 1:08 in Emilia Romagna, a 8 chilometri a nord est del comune di Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena. In questo caso le coordinate geografiche sono state 43.84 gradi di latitudine e 12.08 di longitudine, mentre la profondità è stata di 9 km sotto il livello marino. Bagno di Romagna, Sarsina, Sant’Agata Feltria e Pennabilli sono stati i paesi più vicini all’epicentro, mentre a livello di città si segnalano Cesena e Forlì nel raggio di circa 40 chilometri dalla zona del sisma. Infine segnaliamo un terremoto registrato poco dopo la mezzanotte, alle 00:15, in quel di Ussita, comune in provincia di Macerata (Marche). Il sisma ha avuto una profondità di 10 chilometri ed è stato avvertito presso i paesi di Visso, Fiordimonte, Fiastra, Monte Cavallo e Acquacanina, zone ad alta attività sismica. In tutti e tre i casi le scosse di terremoto non hanno provocato alcun danno ne tanto meno feriti.



