Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa a Cittanova

Consueto appuntamento con l’elenco delle scosse di terremoto che si sono verificate oggi sul suolo italiano. Due gli eventi sismici che sono stati segnalati dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a cominciare da quello più “forte” di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter verificatosi a tre chilometri a est di Cittanova, comune in provincia di Reggio Calabria. Il sisma è avvenuto di preciso alle ore 1:48 della notte appena passata, quella fra mercoledì 6 e giovedì 7 gennaio 2021, con coordinate geografiche pari a 38.36 di latitudine e 16.12 di longitudine, mentre la profondità è stata individuata a 11 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto di oggi localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma è stato avvertito anche nei comuni di San Giorgio Morgeto, Polistena, Cinquefrondi, Canolo e Anoia, mentre le principali città situate nella zona dell’epicentro sono state Reggio Calabria, Messina, Lamezia Terme e infine Catanzaro, dislocate in un raggio compreso fra i 50 e i 75 chilometri.

TERREMOTO OGGI REGGIO CALABRIA: DUE SCOSSE NELLA NOTTE

Un altro terremoto si è verificato oggi in Italia sempre nella stessa zona. Come riferisce l’Ingv questa volta il sisma è stato localizzato a tre chilometri a sud est di San Giorgio Morgeto, sempre in provincia di Reggio Calabria (Calabria). L’evento è stato registrato alle ore 2:07 della notte appena passata, con coordinate geografiche di 38.37 gradi di latitudine e 16.12 di longitudine, e con un ipocentro localizzato a 10 chilometri di profondità. In questo caso i comuni che hanno avvertito il sisma (di magnitudo 2.3), sono stati quelli di Cittanova, Cinquefrondi, Polistena, Anoia e Maropati, mentre le città più vicine all’epicentro risultano essere le stesse elencate sopra, leggasi Reggio Calabria, Messina, Lamezia Terme e Catanzaro. Entrambe le scosse di terremoto registrare in Calabria, vista la loro moderatezza, non hanno provocato danni a edifici o strade, ne tanto meno feriti. Infine segnaliamo una scossa di magnitudo 2.4 gradi registrata in Puglia, di preciso in quel di Rodi Garganico (Foggia), pochi minuti fa, alle ore 8:35 di stamane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA