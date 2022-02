Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa in Costa Azzurra

Come ogni giorno anche oggi, martedì 8 febbraio 2022, andiamo a vedere assieme quali sono state le scosse di terremoto registrate in Italia e nel resto del mondo, e per farlo ci affidiamo al bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo sisma rilevante segnalato si è verificato in quel di Reggio Calabria, poco prima dell’una della notte passata, precisamente alle ore 00:58. La scossa è avvenuta in mare aperto, lungo la costa calabra sud orientale, ed ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Trento M 2.3/ Ingv ultime notizie, tremano anche Istria e Albania

L’Ingv ha individuato l’epicentro in una zona con coordinate geografiche pari a 38.204 gradi di latitudine, 16.298 di longitudine, e una profondità di 39 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni limitrofi, invece, Siderno, Portigliola, Sant’Ilario dello Ionio, Gerace e Ardore, sono i paesi segnalati, mentre a livello di città Reggio Calabria è quella più vicina, distante 58 chilometri dall’epicentro, con Messina più staccata a 65, quindi Catanzaro a 82 e Lamezia Terme a 86.

TERREMOTO OGGI TOSCANA: M 3.8 VIAREGGIO/ Ingv ultime notizie: sisma anche ad Accumoli

TERREMOTO OGGI NEL MAR TIRRENO MERIDIONALE E NEL SUD DELLA FRANCIA

Sempre l’Ingv ha segnalato una scossa di terremoto oggi avvenuta nel mar Tirreno Meridionale, non troppo distante dalla precedente. In questo caso il movimento tellurico è stato di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato alle ore 00:38, classificato con con coordinate geografiche (lat, lon) 38.676, 15.591 ad una profondità di 8 km.

Messina, Reggio Calabria e Lamezia Terme, rispettivamente a 54, 63 e 72 chilometri di distanza, sono state le tre città più vicine al sisma, mentre non vengono segnalati paesi limitrofi in quanto il terremoto è avvenuto in mare aperto. Infine sono state segnalate due scosse di terremoto in Costa Azzurra, in Francia, di magnitudo 2.2 e 2.3 gradi, registrate alle ore 3:20 e 5:13 della notte passata. Tutte le scosse elencate su questa pagina non hanno causato danni a cose e/o persone.

TERREMOTO OGGI CATANIA M 3.3/ Ingv ultime notizie, paura a Santa Venerina

© RIPRODUZIONE RISERVATA