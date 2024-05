Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.6/ Ingv ultime notizie, scosse anche a Bari e Foggia

TERREMOTO OGGI: TREMANO CALABRIA E SICILIA

Una scossa di terremoto oggi di M 2.6 è avvenuta in provincia di Reggio Calabria, con epicentro a Cittanova. I dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) rivelano che il sisma si è verificato alle ore 04:47 di questa mattina con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3240, 16.0770 ad una profondità di 16 km. Tra i Comuni vicini che potrebbero averlo avvertito ci sono Molochio, Terranova Sappo Minulio, Taurianova, San Giorgio Morgeto, Varapodio, Antonimina, Oppido Mamertina, Polistena e Ciminà.

Nelle ore successive ci sono stati anche altri episodi, che hanno però coinvolto maggiormente la zona del Mar Mediterraneo più prossima alle coste della Sicilia. Tra questi uno molto lieve è stato registrato in mare nello Stretto di Messina, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.0940, 15.6040 ad una profondità di 9 km, che non è stato avvertito dalla popolazione. Nell’Isola invece la terra ha tremato a Modica, in provincia di Ragusa, e sulla costa Siracusana, a 6 km di distanza dalla città.

TERREMOTO OGGI: SCOSSE ANCHE IN PUGLIA

Un’altra regione che è stata colpita da delle scosse di terremoto oggi è la Puglia. In particolare queste, come segnalato dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), sono avvenute intorno alla mezzanotte. La prima, di M 2.6, alle ore 00:10, a Lesina, in provincia di Foggia, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.8960, 15.3180 ad una profondità di 10 km. Tra i Comuni vicini che potrebbero averla avvertita c’è anche Poggio Imperiale.

La seconda, di M 2.2, è avvenuta invece alle ore 00:13 con epicentro ad Altamura, in provincia di Bari, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8040, 16.5510 ad una profondità di 33 km. Gli altri Comuni che potrebbero averla avvertita sono Gravina di Puglia, Matera e Santeramo in Colle. La scossa è stata comunque piuttosto lieve e non ha creato preoccupazione, così come la precedente. La situazione resta sotto controllo.

