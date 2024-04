Terremoto oggi Reggio Calabria M 3.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Parma

E’ sabato 20 aprile 2024 e anche oggi andremo a scoprire quali sono state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Come si legge sul bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, aggiornato in tempo reale, l’ultimo evento tellurico importante è quello che si è verificato a quattro chilometri a sud di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, dove è avvenuto un sisma di magnitudo 3.5 gradi sulla scala Richter, poi susseguito poco dopo da uno di 2,7.

Il terremoto di oggi è stato segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, la notte passata, alle ore 4:05, in una zona con coordinate geografiche pari a 38.3230 gradi di latitudine, 16.0720 di longitudine e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i Comuni di Molochio, Terranova Sappo Minulio, Taurianova, Varapodio, San Giorgio Morgeto, tutti della provincia di Reggio Calabria. La città con almeno 50 mila abitanti più vicina all’epicentro è risultata essere proprio quella reggina, distante 44 chilometri, con Messina più staccata a 47, quindi Lamezia Terme a 76, poi Catanzaro a 79.

TERREMOTO OGGI PARMA, I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi l’Ingv ha segnalato anche un’altra scossa di terremoto, di preciso quella localizzato a Corniglio, in provincia di Parma, nella regione Emilia Romagna. In questo caso il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 4:19 della notte scorsa.

La Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato le coordinate geografiche del terremoto, leggasi 44.4790 gradi di latitudine, 10.0850 di longitudine e una profondità di 20 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Monchio delle Corti, Berceto, Palanzano, Tizzano Val Parma e Calestano, tutti comuni del parmense. Proprio Parma è risultata essere la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma, distante 41 chilometri, con Carrara più staccata a 45, quindi La Spezia a 46, poi Massa a 49 e Reggio Emilia a 50.

