Facciamo il punto sulle scosse di terremoto oggi avvenute in Italia. Il nostro Paese si è risvegliato in maniera tutto sommato tranquillo, visto che lo sciame sismico ai Campi Flegrei si è decisamente attenuato. Rispetto agli scorsi giorni, quando è stata una scossa continua, nelle ultime ore si segnala solo un evento sismico alle ore 2:34 con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. In precedenza si erano invece verificate due scosse nel pomeriggio di ieri, poco prima delle ore 16:00, con una magnitudo di 3.0 e 3.1 gradi sulla scala Richter.

Terremoto Campi Flegrei, scossa di M 2.3/ Il bollettino settimanale: 335 eventi sismici

Per quanto riguarda il resto del Paese, si registrano soltanto scosse molto lievi, come ad esempio quella localizzata dall’Ingv a quattro chilometri a nord est di Toano, in provincia di Reggio Emilia, vicino a Carpineti e Montefiorino (paese famoso in queste ultime settimane in quanto teatro della scomparsa di Daniela Ruggi). Alle ore 1:56 della notte passata un sisma con una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter, avvenuto a 32 chilometri da Reggio Emilia e a 38 da Modena.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI/ Portar via i fragili e soli, l’unica misura per salvarli dal gigante che dorme

TERREMOTO OGGI, MOVIMENTI LEGGERI IN ITALIA

Un’altra scossa di terremoto oggi è stata segnalata ad Acceglio, in provincia di Cuneo, alle ore 2:31 della notte passata. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico molto lieve, con una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter, avvenuto vicino a Bellino e Prazzo, nonché a 56 chilometri da Cuneo e 83 da Moncalieri. Oltre i confini nazionali, infine, un sisma di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter localizzato fra Austria e Germania alle ore 19:29 di ieri sera, a circa 100 km di Bolzano.

Nessun altro evento rilevante da segnalare di conseguenza quella odierna, giovedì 20 febbraio 2025, appare una giornata tutto sommato tranquilla, senza alcun terremoto importante: vedremo come proseguirà la giornata e sarà necessario effettuare qualche aggiornamento: nel caso, saremo pronti come sempre a segnalarvi eventuali novità.

Terremoto oggi Pesaro M 1.7/ Ingv ultime notizie, scossa leggera anche nel mar Adriatico