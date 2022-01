TERREMOTO OGGI REGGIO EMILIA M 2.2/ Ultime notizie INGV: scossa anche in Calabria

TERREMOTO OGGI A CANOSSA (RE): SCOSSA M 2.2.

Un terremoto di grado M 2.2, oggi alle ore 10.03, ha fatto scattare le segnalazioni del centro INGV anche se per fortuna non vi sono particolari danni a cose, strade o peggio persone: si tratta della zona attorno a Reggio Emilia, per la precisione a Canossa come epicentro del sisma.

Terremoto oggi Nuova Zelanda M 6.4/ Ingv ultime notizie, scossa a Salerno e Foggia

Il portale online dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala il terremoto con ipocentro a 27 km di profondità e con un grado Richter comunque sotto la soglia di allerta: i comuni più vicini all’epicentro, oltre a Canossa, risultano essere Casina, San Paolo d’Enza, Quattro Castella, Neviano degli Arduini, Traversetolo, Vezzano sul Crostolo, Vetto, Bibbiano, Carpineti, Castelnovo ne’ Monti, Baiso, Siano, Montecchio Emilia, Cavriago, Tizzano Val Parma. Per nessuno di essere vi sono particolari segnalazioni di problemi o danni.

Terremoto oggi Macerata M 1.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Amatrice

SISMA ANCHE IN CALABRIA E SICILIA

La giornata di oggi 30 gennaio 2022 ha visto però almeno altre due situazioni con terremoto protagonista, il tutto sempre per fortuna senza alcun danno degno di nota: alle ore 4.51 un sisma di grado M 2.2 ha colpito la costa della Calabria nord occidentale, in prossimità della provincia di Cosenza. Ipocentro a 82 km di profondità sotto il livello del mare, il comune più vicino all’epicentro è stato Cetraro, assieme ad Acquappesa, Bonifati, Sangineto, Belvedere Marittimo e Fuscaldo. Appena dopo la mezzanotte di domenica si segnala infine il terremoto di grado sempre M 2.2 Richter sulla costa siciliana nord orientale in prossimità della provincia di Messina: qui l’ipocentro è molto più superficiale (10 km) mentre i comuni più prossimi all’epicentro risultano essere Furnari, Terme Vigliatore, Falcone, Mazzarrà Sant’Andrea, Rodì Milici, Oliveri, Castroreale, Barcellona Pozzo di Gotto, Tripi, Basicò,

LEGGI ANCHE:

Terremoto oggi Campobasso M 2.2/ Ingv ultime notizie, un sisma anche a Cosenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA