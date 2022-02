Terremoto oggi Reggio Emilia M 2.3/ Ingv ultime notizie, trema anche L’Aquila

Anche oggi, sabato 12 febbraio 2022, andiamo a vedere quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto registrato live, in tempo reale, dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo movimento tellurico significativo è quello registrato a Reggio Emilia, precisamente a cinque chilometri a nord est della località di Bagnolo in Piano (Emilia Romagna).

Si è trattato di una scossa di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter avvenuta poco dopo la mezzanotte di ieri, di preciso alle ore 00:45, in una zona con coordinate geografiche pari a 44.789 gradi di latitudine, 10.72 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Correggio, già protagonista di diversi movimenti tellurici negli scorsi giorni, quindi Novellara, Campagnola Emilia, Rio Saliceto e San Martino in Rio, tutte località del reggiano. A livello di città, invece, si segnala Reggio Emilia a 12 chilometri di distanza dall’epicentro, quindi Carpi a 13 e Modena a 23.

L’Ingv non ha registrato altre scosse nelle scorse ore superiori alla magnitudo 2.0 gradi, mentre a Pizzoli, in provincia de L’Aquila, si è verificato un sisma di magnitudo 1.6 gradi. L’evento è avvenuto precisamente alle ore 3:19 della notte passata, quella fra venerdì 11 e sabato 12, e la scossa è stata classificata con coordinate geografiche pari a 42.443 di latitudine, 13.306 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello marino.

Per quanto riguarda i comuni in zona si segnalano Barete, Cagnano Amiterno, Capitignano, Scoppito e Montereale, tutti paesi che sono stati spesso e volentieri nominati su queste pagine, vista la zona ad alta intensità sismica. A livello di città, invece, si segnala L’Aquila a 13 chilometri di distanza, quindi Teramo più staccata a 41, e a 56 Terni.

