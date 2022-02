Terremoto oggi Reggio Emilia M 2.4/ Ingv ultime notizie, 8 scosse in poche ore

Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è verificata oggi, giovedì 10 febbraio 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter in località Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Si è trattato dell’ennesimo movimento tellurico nel reggiano nel giro di poche ore, visto che l’Ingv ha segnalato ben 8 diverse scosse fra le 19:55 di ieri sera e le 4:48 di questa mattina, fra cui l’ultima di magnitudo 2.0 gradi.

Le coordinate geografiche dell’ultimo sisma sono state 44.77 gradi di latitudine, 10.75 di longitudine, e una profondità di 5 chilometri sotto il livello del mare, e i comuni più vicini segnalati sono stati quelli di Bagnolo in Piano, Rio Saliceto, Campagnola Emilia, Novellara e San Martino in Rio. Per quanto riguarda le città, invece, Carpi dista 13 chilometri dall’epicentro, con Reggio Emilia alla stessa distanza, mentre Modena è più staccata, a 22 chilometri e Parma a 32. Numerose le persone che sono scese in strada spaventate, soprattutto dopo la scossa di magnitudo 4.3 gradi di ieri sera, ma fortunatamente non si sono verificati dei feriti, ne tanto meno dei danni.

TERREMOTO OGGI A REGGIO EMILIA, IL COMMENTO DI BONACCINI E DEI SINDACI DELLA ZONA

“Il sistema regionale è allertato, vicino alle comunità locali”, ha spiegato il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ha raggiunto il centro operativo della protezione civile, mentre Ilenia Malavasi, sindaca di Correggio, ha aggiunto: “Molta paura, molte persone sono scese in piazza, in strada, alcuni non sono ancora rientrati. Al momento non abbiamo nessuna segnalazione di danno né a edifici né a persone. Stiamo per scrupolo organizzando i sopralluoghi nelle scuole e siamo a disposizione dei cittadini”.

Ovviamente la memoria dei residenti è andata ai terremoti del 2012 e anche a quelli precedenti, così come ha ricordato Gian Carlo Muzzarelli, primo cittadino di Modena: “Finora spavento, speriamo solo spavento. “Forza e coraggio, le nostre gambe tremano un po’, anche perché il nostro cervello ha in memoria i terremoti precedenti del 2012, del 1996, ecc… solo per parlare della nostra zona”. Da segnalare infine una scossa di terremoto lungo la costa della Calabria sud occidentale, province di Catanzaro, Vibo e Reggio, avvenuta alle ore 6:46 di stamattina con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter.



