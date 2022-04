Terremoto oggi Reggio Emilia M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel Tirreno

E’ giovedì 14 aprile 2022 e anche oggi scopriremo quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo, facendo affidamento al bollettino aggiornato dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Stando a quanto fatto sapere dagli esperti, l’ultimo sisma significativo verificatosi è quello avvenuto a quattro chilometri a nord ovest della località di Correggio, in provincia di Reggio Emilia.

Si è trattato di un sisma di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter, classificato con delle coordinate geografiche pari a 44.7920 gradi di latitudine, 10.7360 di longitudine, e una profondità di 4 chilometri sotto il livello del mare. L’evento tellurico è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 19 minuti, ed ha interessato i comuni di Rio Saliceto, Bagnolo in Piano, Campagnola Emilia, Novellara e San Martino in Rio, tutti paesi del reggiano. Per quanto riguarda le città, invece, Carpi è quella risultata essere più vicina all’epicentro, distante 12 chilometri, con Reggio Emilia a 13, quindi Modena a 22 e Parma a 32.

TERREMOTO OGGI NEL MAR TIRRENO E A CATANIA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi dall’Ingv nel mar Tirreno meridionale, in mare aperto. Il sisma, in questo caso, è stato di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto alle ore 2:01 della notte, in una zona con coordinate geografiche pari a 39.8170 gradi di latitudine, 15.0300 di longitudine e una profondità di 11 chilometri sotto il livello marino.

Nessun comune è stato segnalato in zona, mentre le due città più vicine sono risultate essere Battipaglia e Salerno, distanti comunque 88 e 99 chilometri. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta oggi in Sicilia, precisamente a dieci chilometri ad ovest della località di Milo, in provincia di Catania, con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato alle ore 3:52 di notte dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania).

