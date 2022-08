Terremoto oggi Reggio Emilia M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina

E’ lunedì 1 agosto 2022 e anche oggi andremo a fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate nel nostro Paese. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma significativo evidenziato è quello avvenuto a due chilometri a est della località di Carpineti, in provincia di Reggio Emilia (regione Emilia Romagna).

Si è trattato di un sisma avente una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 5:01 di oggi, e avente coordinate geografiche pari a 44.4480 gradi di latitudine, 10.5440 di longitudine, e una profondità di 32 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, nei pressi dell’epicentro si trovano i comuni di Baiso, Toano, Casina, Villa Minozzo e Castlenovo ne’ Monti, tutte località del reggiano, e proprio Reggio Emilia è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 29 chilometri, con Modena a 38, quindi Parma a 43 e infine Carpi a 46. La scossa di terremoto in provincia di Reggio Emilia non ha comunque causato danni o provocato feriti.

TERREMOTO OGGI A MESSINA E IN CROAZIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi in Sicilia, di preciso a 39 chilometri a nord est di Santa Marina Salina, in provincia di Messina. In questo caso si è trattato di un sisma di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 4:41 di questa mattina, con coordinate geografiche pari a 38.7960 gradi di latitudine, 15.2120 di longitudine, e una profondità di 256 chilometri sotto il livello del mare.

Il sisma è stato localizzato in mare aperto, distante 73 chilometri da Messina, 85 da Reggio Calabria e 98 da Lamezia Terme. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta oggi in Croazia con una magnitudo di 3.9 gradi sulla scala Richter, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare: nessun danno è stato segnalato, e non si è verificato alcun ferito. Rimaniamo in attesa di eventuali altri aggiornamenti.

