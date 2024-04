Terremoto oggi Reggio Emilia M 3.0/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Crotone

Andiamo a scoprire anche oggi, mercoledì 10 aprile 2024, quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia. Come sempre facciamo affidamento sul bollettino aggiornato live pubblicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha segnalato un evento tellurico a Vetto, in provincia di Reggio Emilia, alle ore 6:20 di stamane, un sisma di magnitudo 3.0 gradi sulla scala Richter. Segnalati anche tre movimenti tellurici ai Campi Flegrei, fra cui il principale di magnitudo 2.0 gradi, che non hanno comunque causato alcun danno. Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata a sette chilometri a nord est della località di Costacciaro, in provincia di Perugia. Il sisma è stato molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato registrato nel cuore della notte passata, alle ore 2:39 fra martedì 9 e mercoledì 10 aprile 2024.

TERREMOTO OGGI SALERNO M 3.0/ Ingv ultime notizie, scossa con epicentro a Ricigliano

Le sue coordinate geografiche sono state 43.4000 gradi di latitudine, 12.7780 di longitudine, e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Sassoferrato, Sigillo, Scheggia e Pascelupo, Serra Sant’Abbondio e Fossato di Vico, paesi della provincia di Ancona, Perugia e Pesaro Urbino, essendo il sisma localizzato a cavallo fra Marche e Umbria. Proprio Perugia è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 45 chilometri, con Foligno più staccata 50, quindi Fano a 53 e Pesaro a 58.

Guido Bertolaso: “A L’Aquila abbiamo evitato spopolamento”/ “Ricostruzione? Sapevamo sarebbe stata lenta”

TERREMOTO OGGI CROTONE, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto, anche in questo caso molto lieve, è stata registrata in Calabria, a tre chilometri a sud est di San Mauro Marchesato, in provincia di Crotone. Si è trattato di un evento con una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 4:35 della notte passata.

Le sue coordinate geografiche comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma sono state 39.0850 gradi di latitudine, 16.9460 di longitudine e una profondità di 30 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Scandale, Cutro, Santa Severina, Roccabernarda e Marcedusa, mentre la città più vicina è risultata essere Crotone, distante 16 chilometri, con Catanzaro a 36, quindi Lamezia Terme a 55 Cosenza a 64. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti, saremo pronti ad aggiornarvi in caso di altri movimenti tellurici.

Terremoto Campi Flegrei: nuova scossa di M 2.3/ Il report Ingv: "461 eventi sismici a marzo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA