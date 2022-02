TERREMOTO OGGI REGGIO EMILIA M2.2/ Ultime notizie Ingv: sciame sismico Emilia Romagna

NUOVO TERREMOTO IN REGGIO EMILIA

Da 48 ore è l’Emilia Romagna con la provincia di Reggio Emilia protagonista del terremoto, per fortuna senza alcun danno evidente, nel nostro Paese: dopo la scossa avvenuta ieri di grado M 2.3 Richter, oggi alle ore 06.19 della domenica nuova scossa questa volta di grado M 2.2 sula scala Richter.

Terremoto oggi Reggio Emilia M 2.3/ Ingv ultime notizie, trema anche L'Aquila

Nessun danno a cose, strade, persone segnalato alle autorità locali e nemmeno dal Centro Nazionale INGV: l’ipocentro del terremoto emiliano è stato calcolato a circa 10 km di profondità sotto il livello del terreno, mentre l’epicentro è stato individuato a circa 4 km dal comune di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. Gli altri Comuni vicini alla zona d’origine del sisma, tutti senza alcun danno segnalato, sono Campogalliano, San Martino in Rio, Correggio, Casalgrande, Bagnolo in Piano, Modena, Reggio Emilia, Scandiano, Soliera, Rio Saliceto, Fiorano Modenese, Cadelbosco di Sopra, Maranello, Castelnuovo Rangone e Novellara.

TERREMOTO OGGI TORINO, M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Ionio

LE ALTRE SCOSSE DI GIORNATA

L’attività del terremoto oggi è situata principale in Emilia Romagna – con la scossa di Reggio e le mini-scosse di assestamento, ma si segnalano attività sismiche anche sulle coste della Calabria. Appena dopo la mezzanotte il terremoto di grado M 2.0 è stato ravvisata al largo della costa nella zona di Lamezia Terme, con ipocentro a circa 171 km sotto il livello del mare. Pochi istanti dopo è la costa sud occidentale – tra le zone di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria – a segnalare il sisma di grado M 2.0 sulla scala Richter. Nella serata di ieri, poco prima della mezzanotte, si erano segnalati sul centro INGV i terremoti sempre in zona Reggio Emilia con le scosse di grado M 2.4 e 2.5 presso i comuni di Saliceto e Correggio; da ultimo, il sisma di magnitudo 2.4 in Slovenia non aveva anch’esso per fortuna causato particolari danni.

LEGGI ANCHE:

Terremoto oggi Reggio Emilia M 2.4/ Ingv ultime notizie, 8 scosse in poche ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA