Terremoto oggi Rieti M 1.7/ Ingv ultime notizie, forte scossa di M 5.8 in Ecuador

E’ venerdì 15 luglio 2022 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto verificatesi in Italia e non solo. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha comunicato una scossa di preciso a 4 chilometri a nord di Licciana Nardi, in provincia di Massa, di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter. Si è trattato in realtà di un sisma avvenuto nella serata di ieri, precisamente alle ore 19:58, in una zona con coordinate geografiche pari a 44.2990 gradi di latitudine, 10.0430 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Bagnone, Villafranca in Lunigiana, Comano, Filattiera e Fivizzano, mentre le città più vicine sono risultate essere Carrara, La Spezia e Massa, distanti rispettivamente 25, 27 e 30 chilometri dall’epicentro.

TERREMOTO OGGI IN ECUADOR DI MAGNITUDO 5.8 GRADI

Nella giornata di oggi, invece, il terremoto più “importante” è stato quello avvenuto alle 5:17 di stamane, a 5 chilometri a ovest di Accumoli, in provincia di Rieti (Lazio). Il sisma è stato di soli 1.7 gradi di magnitudo ed ha avuto coordinate geografiche pari a 42.6820 gradi di latitudine, 13.1970 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello marino.

Cittareale, Amatrice, Arquata del Tronto, Norcia e Cascia, i comuni in zona, mentre L’Aquila è risultata essere la città più vicina, distante 40 chilometri con Teramo a 42, quindi Terni a 47 e infine Foligno a 51. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha infine segnalato una scossa di terremoto avvenuta oggi in Ecuador, nell’America Latina, con una magnitudo di 5.8 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato registrato alle ore 17:30 locali, quando in Italia era la mezzanotte e 30, e per ora non vi sono notizie di danni, feriti o vittime. L’evento è stato localizzato a circa 300 chilometri dalla città di Quito, nella zona di Pajonal.

