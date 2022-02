Terremoto oggi Rieti M 2.0/ Ingv ultime notizie, una scossa a Cittareale

Secondo quanto comunicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia, si è verificata oggi una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, in località Rieti, precisamente a tre chilometri a nord est di Cittareale (siamo nella regione Lazio). Il sisma è avvenuto durante la notte passata, alle ore 1:03, ed è stato individuato in una zona classificata con le coordinate geografiche di 42.646 gradi di latitudine, 13.18 di longitudine, e una profondità, l’ipocentro, di 13 chilometri sotto il livello del mare.

Come fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni in zona sono quelli, ben noti, di Accumoli, Amatrice, Montereale, Posta e Borbona, tutti dislocati fra la provincia di Rieti e quella dell’Aquila, essendo il sisma verificatosi a cavallo fra il Lazio e l’Abruzzo. L’Aquila è risultata essere la città più vicina, distante 37 chilometri dall’epicentro, con Teramo a 43, Terni a 45 e infine Foligno a 52.

TERREMOTO OGGI: UN SISMA IN FRIULI NELLA TARDA SERATA, I DETTAGLI

Nella serata di ieri si era invece verificata una scossa di terremoto in provincia di Udine, a tre chilometri a nord ovest di Moimacco. In quel caso il sisma era stato di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter, ed era stato individuato in una zona con coordinate geografiche pari a 46.115 gradi di latitudine, 13.355 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Come riferito sempre dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona vengono segnalati i comuni di Remanzacco, Faedis, Povoletto, Torreano e Cividale del Friuli, tutti comuni friulani della provincia di Udine, e proprio Udine è risultata essere la città più vicina all’epicentro, 11 chilometri dalla zona del sisma, con Pordenone più staccata a 57, quindi Trieste a 61 e infine Treviso a 99. Entrambe le scosse, vista la loro moderatezza, non hanno comunque provocato alcun danno ne tanto meno dei feriti.

