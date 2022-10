Terremoto oggi Rieti M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Foggia

Anche oggi, sabato 15 ottobre 2022, andremo a scoprire insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia. Come sempre faremo affidamento sull’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno registra e classifica i vari movimenti tellurici del Belpaese, e che nelle scorse ore ha segnalato un sisma a tre chilometri di distanza da Borbona, località in provincia di Rieti. Si è trattato di un sisma di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 3:07 della notte passata, fra venerdì 14 e sabato 15 ottobre 2022.

Il sisma è stato localizzato in un epicentro con coordinate geografiche pari a 42.5230 gradi di latitudine, 13.1690 di longitudine, e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare, e secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati individuati i comuni di Posta, Montereale, Cagnano Amiterno, Cittareale e Capitignano, paesi della provincia di Rieti e L’Aquila, essendo il sisma registrato a cavallo fra il Lazio e l’Abruzzo. Proprio L’Aquila è risulta essere la città più vicina al sima, distante 27 chilometri, con Terni a 43, quindi Teramo a 46 e Foligno a 61.

TERREMOTO OGGI A FOGGIA DI M 2.1: I DETTAGLI INGV

Sempre oggi va segnalata un’altra scossa di terremoto, in questo caso più a sud, precisamente a sei chilometri ad est dalla località di Carpino, in provincia di Foggia (siamo nella regione Puglia).

Il sisma è stato di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 49 minuti, in una zona con coordinate geografiche pari a 41.8310 gradi di latitudine, 15.9230 di longitudine, e una profondità di 28 chilometri sotto il livello del mare. I comuni in zona individuati sono stati quelli di Vico del Gargano, Ischitella, Rodi Garganico, Cagnano Varano e Monte Sant’Angelo, tutti del foggiano, mentre Manfredonia è risultata essere la cittadina più vicina, distante 22 chilometri, con San Severo a 48 e quindi Foggia a 52 chilometri.

