Terremoto oggi Rieti M 2.2/ Ingv ultime scosse, un sisma anche Macerata

Scopriamo insieme quali sono le scosse di terremoto che si sono verificate nelle ultime ore nella nostra penisola. Per farlo ci affidiamo alle mani dei professionisti dell’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, che si dedica appunto alla segnalazione e allo studio di tutti i movimenti tellurici del Belpaese, e non solo. L’ultimo evento significativo è avvenuto nella notte appena passata, quella fra lunedì 2 e martedì 3 dicembre, precisamente alle ore 3:27. Una scossa di magnitudo 2.2 gradi che ha interessato il Lazio, leggasi la provincia di Rieti, nel comune di Cittareale, con coordinate geografiche di 42.61 gradi di latitudine, e 13.22 di longitudine, mentre la profondità è stata di 15 chilometri sotto il livello del mare. La scossa è stata avvertita dai comuni di Amatrice, Montereale, Accumuli, Capitignano e Barbona, quindi a cavallo fra il Lazio e l’Abruzzo, e zone già interessate in passato da eventi tristemente noti.

TERREMOTO ANCHE A SAN GINESIO, PROVINCIA DI MACERATA

Nel raggio di una sessantina di chilometri dall’epicentro, troviamo inoltre Foligno, Terni, Teramo e L’Aquila. Nelle scorse ore un’altra scossa ha interessato il centro Italia, precisamente San Ginesio, in provincia di Macerata (Marche). Il movimento tellurico è stato registrato dalla sala sismica Ingv di Roma alle ore 20:06 di ieri, lunedì 2 dicembre, con coordinate di 43.1 di latitudine e 13.34 di longitudine, e una profondità di 22 km. I comuni interessati dal sisma sono stati quelli di Gualdo, Sant’Angelo in Pontano, Ripe San Ginesio, Cessapalombo e Camporotondo di Fiastrone, mentre le città più importanti vicine all’epicentro sono state Ancona, Teramo e Foligno. In entrambi i terremoti, quello di questa notte in provincia di Rieti, e quello di ieri sera nelle Marche, non si sono verificati danni ne feriti vista la loro moderata entità.

