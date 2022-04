Terremoto oggi Rieti M 2.4/ Ingv ultime notizie, diverse scosse in Bosnia

E’ sabato 23 aprile 2022 e come ogni giorno anche oggi andremo a visionare quali sono state le scosse di terremoto verificatesi nelle ultime ore in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma significativo è quello avvenuto ad un chilometro a ovest della località di Leonessa, in provincia di Rieti (siamo nella regione Lazio).

Terremoto oggi Bosnia M 6.0/ Ultime notizie Ingv: paura in Italia, da Napoli a Bari

L’evento tellurico ha avuto una magnitudo pari a 2.4 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 42.5620 gradi di latitudine, 12.9500 di longitudine, e una profondità di 10 km chilometri sotto il livello del mare, alle ore 1:12 della notte passata, fra venerdì 22 e sabato 23 aprile 2022. Nelle vicinanze dell’epicentro sono stati individuati i comuni di Poggio Bustone, Polino, Rivodutri, Monteleone di Spoleto e Morro Reatino, località della provincia di Rieti ma anche di Terni e Perugia, essendo il sisma verificatosi a cavallo fra Lazio e Umbria. E proprio Terni è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 25 chilometri, con L’Aquila a 44 e più staccata Foligno a 48.

Terremoto oggi Ancona M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Accumoli

TERREMOTO OGGI NEL TIRRENO MERIDIONALE, SCOSSA ANCHE A REGGIO CALABRIA

Sempre nella notte di oggi, anche in questo caso all’1:12, una scossa di terremoto ha interessato la zona del mar Tirreno Meridionale. L’evento tellurico è stato di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter ed ha avuto coordinate geografiche di 38.4240 gradi di latitudine, 15.4500 di longitudine, e una profondità di 126 chilometri sotto il livello del mare.

Secondo la Sala Sismica INGV-Roma Messina è stata la città più vicina all’epicentro, distante 27 chilometri, con Reggio Calabria a 39, e più staccate Acireale e Lamezia Terme, rispettivamente a 94 e 97 chilometri di distanza. Infine segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta non oggi ma nella tarda serata di ieri, alle ore 23:34, di magnitudo 2.0 gradi, in quel della Costa Calabra sud orientale, provincia di Reggio di Calabria. Da segnalare infine una serie di scosse di terremoto avvenute in Bosnia nelle ultime ore, a cominciare da quella di ieri sera, erano le 23:07, di magnitudo 6.0 gradi sulla scala Richter, avvertite anche in varie zone del sud Italia. Nella notte altri due movimenti tellurici, uno alle 2:59 di magnitudo 4.0 gradi, e uno di 4.4 gradi alle 4:20.

Terremoto oggi Cosenza M 1.9/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Rovigo

© RIPRODUZIONE RISERVATA