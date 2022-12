Terremoto oggi Rieti M 2.8/ Ingv ultime notizie, altre scosse a Pesaro e Ancona

E’ mercoledì 21 dicembre 2022 e anche oggi andremo a vedere insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Stando a quanto segnalato dall’INGV, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante registrato nel nostro Paese è stato quello avvenuto a 5 chilometri a sud ovest di Accumoli, in provincia di Rieti (nella regione Lazio).

Il sisma è stato registrato alle ore 3:34 della notte passata, fra martedì 20 e mercoledì 21 dicembre 2022, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 42.6650 gradi di latitudine, 13.2130 di longitudine, e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto spiegato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati individuati i comuni di Cittareale, Amatrice, Arquata del Tronto, Montereale e Norcia, località che più volte abbiamo menzionato su queste pagine, essendo in una zona ad alta attività sismica. L’Aquila, distante 38 chilometri dall’epicentro, è invece risultata essere la città più vicina, con Teramo a 40 chilometri di distanza, quindi Terni a 48 e infine Foligno a 53.

TERREMOTO OGGI A PERUGIA, I DETTAGLI DELL’INGV

Nella giornata di oggi l’Ingv ha registrato un’altra scossa di terremoto nel nostro Paese superiore alla magnitudo 2.0 gradi (2.4) sulla scala Richter, precisamente quella avvenuta a quattro chilometri a nord di Pietralunga, in provincia di Perugia (Umbria).

Anche in questo caso il sisma è stato localizzato nella notte, alle ore 2:23, e classificato con coordinate geografiche pari a 43.4800 gradi di latitudine, 12.4360 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. La Sala Sismica INGV-Roma ha riferito che in zona sono stati segnalati i comuni di Apecchio, Piobbico, Cantiano, Montone, Città di Castelo, Gubbio e Cagli, tutte località della provincia di Pesaro e del perugino. E proprio Perugia è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 42 chilometri, con Arezzo più staccata a 45 e infine Pesato a 61. Da segnalare anche oggi delle scosse di terremoto nelle Marche, in mare aperto, fra Pesaro e Ancona, precisamente alle ore 10:55 con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Scossa infine anche a Lucca, di M 2.4 e a Copparo in provincia di Ferrara di M 2.6.

