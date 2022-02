Terremoto oggi Rieti, M 3.4 ad Amatrice/ Ultime notizie Ingv: scosse in Centro Italia

TERREMOTO OGGI IN CENTRO ITALIA: SCIAME AD AMATRICE

È in corso da tutt’oggi un lungo sciame sismico in Centro Italia nelle zone già funestati dal tremendo terremoto di Amatrice e Norcia dell’agosto 2016: un primo terremoto di grado M 3.0 era stato segnalato dal centro nazionale INGV alle ore 13.55, poi sono seguite una decina di altre scosse di cui le più importanti hanno fatto registrare una magnitudo di 2.3, 2.6, 2.2 e l’ultima alle ore 14.07 di grado 3.4.

Non vi sono particolari segnalazione di danni a cose, città o strade, ma i cittadini dell’area tra Amatrice e Accumoli hanno segnalato scosse e vibrazioni specie ai piani alti delle case: nulla di grave per fortuna, solo un “ritorno” a quegli attimi tremendi di quasi 6 anni fa. Il terremoto avvenuto poco dopo le ore 14 ha visto un ipocentro registrato a circa 12 km di profondità sotto il livello del terreno: l’epicentro della scossa è stato registrato vicino ai comuni di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, Cittareale, Campotosto, Acquasanta Terme, Capitignano, Montereale, Valle Castellana, Cortino, Rocca Santa Maria, Montegallo.

SCOSSE SISMICHE ANCHE IN PROVINCIA DI MESSINA

Allo sciame sismico ancora in corso in tutta l’area che comprende le province di Rieti, Teramo, Ascoli Piceno, L’Aquila è preceduto in mattinata una intensa attività sismica anche nell’area tra Sicilia e Calabria. Il centro INGV ha infatti segnalato un terremoto di grado 2.4 vicino al comune di Falcone, provincia di Messina: il tutto preceduto da almeno due scosse sismiche nel Mario Ionio Meridionale. Anche in questo caso per fortuna non si segnalano particolari criticità e danni a cose, persone o case: la scossa di grado M 2.4 nel Messinese ha coinvolto altri comuni vicino all’epicentro come Oliveri, Basicò, Furnari, Tripi, Mazzarrà Sant’Andrea, Librizzi, Montalbano Elicona, San Piero Patti, Rodi Milici, Patti, Terme Vigliatore, Montagnareale, Novara di Sicilia, Castroreale, Raccuja, Barcellona Pozzo di Gotto, Sant’Angelo di Brolo, Ucria, Sinagra, Piraino, Malvagna.

