Terremoto oggi Roma M 2.5/ Ingv, ultime notizie: tremano anche Croazia e Bosnia

Anche in questo martedì 27 dicembre 2022 è tempo di consultare il bollettino terremoto oggi, legato agli eventi sismici verificatisi in Italia e nel mondo. A livello nazionale, stando a quanto rivelato dalle apparecchiature della sala sismica INGV di Roma, si è verificato proprio poco distante dalla Capitale, per la precisione a cinque chilometri a ovest di Fonte Nuova, alle 6.26 odierne. La scossa è stata caratterizzata da una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, con coordinate geografiche pari a 42.0160 gradi di latitudine e 12.5640 gradi di longitudine e una profondità pari a 10 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto di oggi, avvenuto nei dintorni di Roma, ha raggiunto 16 centri abitati racchiusi entro il raggio di 20 chilometri dall’epicentro: si tratta, oltre alla sopra menzionata Fonte Nuova, di Monterotondo, Mentana, Riano, Sant’Angelo Romano, Castelnuovo di Porto, Guidonia Montecelio, Sacrofano, Capena, Morlupo, Roma, Formello, Fiano Romano, Palombara Sabina, Magliano Romano e Montelibretti.

TERREMOTO OGGI CROAZIA E BOSNIA: I DATI RACCOLTI DALL’INGV

Nel bollettino terremoto oggi, oltre all’evento tellurico registrato in provincia di Roma, vanno incluse anche due scosse avvenute al di fuori dai confini nazionali. Il primo è stata registrato in Croazia, sulla costa croata settentrionale, alle 2.37 di martedì 27 dicembre 2022. Il sisma ha avuto luogo a una profondità di dieci chilometri sotto il livello del mare e aveva una magnitudo pari a 2.9 gradi sulla scala Richter e coordinate geografiche pari a 43.9930 gradi di latitudine e 14.9200 gradi di longitudine.

Oltre al terremoto di oggi in Croazia, le strumentazioni della sala sismica INGV di Roma hanno rilevato anche un altro evento sismico, andato in scena in Bosnia ed Erzegovina. Quest’ultimo ha avuto una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter e si è verificato alle 7.49 della mattinata odierna. Le coordinate geografiche del terremoto in Bosnia Erzegovina sono state pari a 43.1400 gradi di latitudine e 17.6030 gradi di longitudine. Esso è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri.

