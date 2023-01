Terremoto oggi Roma M 3.3/ Ingv ultime notizie: scossa avvertita a Guidonia e Tivoli

Il 2023 si apre in Italia con una scossa di terremoto, che è stata registrata oggi, domenica 1 gennaio, alle ore 14:07 dalla Sala Sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Il sisma è stato di magnitudo ML 3.3 sulla scala Richter ed ha avuto come epicentro la zona di Roma, più precisamente a 3 chilometri da Guidonia Montecelio. L’epicentro è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 41.9820, longitudine 12.7500 e ipocentro attestato ad una profondità di 9 chilometri.

Per quanto riguarda i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto registrato nel Lazio ci sono Tivoli, Sant’Angelo Romano, Marcellina, San Paolo dei Cavalieri, Palombara Sabina, Castel Madama, Fonte Nuova, Mentana, Vicovaro, San Gregorio da Sassola, Monterotondo, Gallicano nel Lazio, Casape, Roccagiovine, Moricone, Mandela, Sambuci, Poli, Monteflavio, Ciciliano, Colonna, Licenza, Zagarolo, Saracinesco, Montelibretti, Montorio Romano, San Cesareo, Percile, Monte Porzio Catone, Pisoniano, Monte Compatri, Castel San Pietro Romano, Cineto Romano, Palestrina e Cerreto Laziale.

TERREMOTO A GUIDONIA (ROMA): NON SEGNALATI DANNI

Il terremoto avvenuto oggi a Guidonia è stato avvertito distintamente a Roma in molti quartieri. Infatti, secondo quanto riportato da Repubblica, sono arrivate segnalazioni da San Giovanni, Cinecittà, Pietralata, Tiburtino. Ma il terremoto è stato avvertito in maniera forte anche nella zona di Tivoli, a Monterotondo e nella zona di via Tuscolana. “#Roma #terremoto, registrata alle 14.07 una scossa sismica di magnituto 3.3 con profondità di 9 km. Epicentro nei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli. Al momento nessuna segnalazione di danni è pervenuta alla sala operativa del comando dei #vigilidelfuoco [#1gennaio 14:40]“, riporta su Twitter i vigili del fuoco. Non mancano le segnalazioni via social: “Zona Guidonia e Tivoli #terremoto spaventoso, iniziamo bene il #2023NewYear”, ha scritto un utente. “A Villanova di Guidonia sentito molto bene“, ha aggiunto un altro.

🔴 #Roma #terremoto, registrata alle 14.07 una scossa sismica di magnituto 3.3 con profondità di 9 km. Epicentro nei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli. Al momento nessuna segnalazione di danni è pervenuta alla sala operativa del comando dei #vigilidelfuoco [#1gennaio 14:40] pic.twitter.com/zyvZIS8gX0 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 1, 2023













