Terremoto oggi Roma M 3.3/ Ingv ultime scosse: paura nella capitale, gente in strada

Una scossa di terremoto senza dubbio significativa è stata registrata questa mattina non troppo distante da Roma. L’evento tellurico, come comunicato in maniera tempestiva dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è avvenuto alle ore 5:03 di oggi con una magnitudo di 3.3 gradi sulla scala Richter. La scossa è stata localizzata a cinque chilometri di distanza dal comune di Fonte Nuova, a esattamente undici dalla capitale. Un sisma che in base alle prime verifiche effettuate in maniera tempestiva dai vigili del fuoco, non avrebbe per il momento causato alcun danno, e anche gli stessi pompieri hanno fatto sapere via Twitter di non aver ricevuto per il momento alcuna segnalazione particolare, se non qualche chiamata per ricevere informazioni. Resta il fatto che il terremoto ha destato dal sonno la maggior parte dei cittadini capitilini complice anche la sua superficialità, in quanto l’ipocentro è stato localizzato a soli 10/11 chilometri sotto il livello del mare. L’evento è stato captato soprattutto nella zona nord-est di Roma, oltre che nelle cittadine di Tivoli e Guidonia.

TERREMOTO OGGI A ROMA, L’ESPERTO: “UNA MAGNITUDO FREQUENTE”

Molte le persone che si sono riversate in strada, in particolare sulla via Appia e in zona Boccea, nonostante la pioggia stia interessando da qualche ora la Città Eterna. Pierfrancesco De Milito, capo ufficio stampa della Protezione Civile, ha commentato così l’evento ai microfoni di RaiNews24: “Non parliamo di una forte scossa di terremoto, questa è una magnitudo frequente nel nostro paese. Scosse come queste di magnitudo 3.3 ne registriamo centinaia se non migliaia durante l’anno. La scossa che è stata avvertita a Roma ha svegliato molte persone ma non ha generato danni nei Comuni di Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo che sono i comuni più prossimi alla zona epicentrale. La tranquillità non è un atteggiamento da applicare al rischio sismico ma sapendo che l’Italia è un paese esposto a questo rischio, non dobbiamo meravigliarci o spaventarci di scosse come queste”. Un professionista dell’Ingv, intervistato da SkyTg24, ha invece spiegato che al momento non sembrerebbe essere in corso alcuno sciame sismico in quella zona, anche perchè sono passate più di due ore dalla scossa, e nessun’altro movimento significativo si è verificato.



