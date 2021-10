Terremoto oggi Rovigo M 2.2/ Ingv ultime notizie, trema anche la provincia di Messina

Ecco l’elenco delle scosse di terremoto che sono state registrate oggi in Italia, e prontamente segnalate dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Stando a quanto comunicato l’ultimo sisma avvenuto nel nostro Paese è stato quello avvenuto a tre chilometri a sud ovest del comune di Occhiobello, in provincia di Rovigo (Veneto). L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, ed è stato segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma nella serata di ieri, precisamente alle ore 17:47.

Il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 44.903 gradi di latitudine, 11.558 di longitudine e una profondità, un cosiddetto ipocentro, di 6 chilometri sotto il livello del mare. In zona vi sono i comuni di Stienta, Fiesso Umbertiano, Gaiba e Vigarano Mainarda, tutti comuni in provincia di Rovigo anche se la città più vicina risulta essere Ferrara, in Emilia Romagna, distante solo 9 chilometri. A 48 troviamo invece Bologna mentre a 55 Carpi, essendo che il terremoto è avvenuto a cavallo fra le due regioni, appunto il Veneto e l’Emilia.

TERREMOTO OGGI A ROVIGO, MESSINA E PESARO: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

Altra scossa di terremoto segnalata dall’Ingv, quella delle ore 16:02 di ieri pomeriggio in provincia di Messina, precisamente a due chilometri a nord est di Tripi. E’ stato un sisma di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, con un epicentro individuato in una zona con le seguenti coordinate geografiche:38.067 gradi di latitudine, 15.112 di longitudine e una profondità di 7 chilometri sotto il livello marino.

Mazzarrà Sant’Andrea, Basicò, Furnari, Novara di Sicilia e Falcone, sono alcuni dei comuni della zona, mentre Messina dista 41 chilometri, con Reggio Calabria a 47 e Acireale a 51. Segnaliamo infine una nuova scossa in provincia di Pesaro Urbino, ieri segnata da un evento di magnitudo 4.3 gradi sulla scala Richter, precisamente alle ore 15:07 del pomeriggio con una magnitudo di 2.6 gradi. Tanta paura nel pesarese ma nessun danno ne feriti.

