Terremoto oggi Salerno M 1.5/ Ingv ultime notizie, forte scossa a Taiwan e in Grecia

E’ lunedì 20 giugno 2022 e come ogni giorno andiamo anche oggi a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto registrate nel nostro Paese. Come sempre facciamo affidamento sull’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che registra live i vari movimenti tellurici, e che ha segnalato un sisma a sei chilometri a nord ovest della località di San Gregorio Magno, in provincia di Salerno (siamo in Campania).

Il movimento è stato molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 3:56 di questa mattina. Le sue coordinate geografiche sono state pari a 40.7060 gradi di latitudine, 15.3780 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare, mentre, in merito ai comuni limitrofi, si segnalano Colliano, Buccino, Palomonte, Valva e Romagnano al Monte. La città più prossima all’epicentro è stata Battipaglia, distante 33 chilometri dalla zona del terremoto di oggi, mentre Potenza è risultata essere più staccata, a 37 chilometri, con Salerno a 52.

TERREMOTO OGGI: FORTE SCOSSA A TAIWAN, TUTTI I DETTAGLI INGV

Nessun’altro terremoto importante è stato comunicato oggi dall’Ingv in merito alla nostra penisola, mentre si è verificata una forte scossa in quel di Taiwan, isola che si trova nei pressi della Cina; si è trattato in questo caso di un sisma di magnitudo 6.2 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 3:05 della notte passata, fra domenica 19 e lunedì 20 giugno 2022, quando in loco erano le 9:05 di mattina.

Le sue coordinate geografiche sono state 23.5200 gradi di latitudine, 121.5720 di longitudine, e una profondità di 10 km. Per ora non ci sono notizie in merito a danni e feriti, così come non sembra aver causato troppi problemi la scossa di terremoto registrata oggi presso le isole Dodecaneso, in Grecia, leggasi un sisma di magnitudo 4.8 gradi sulla scala Richter, con una profondità di 35 chilometri sotto il livello del mare, e registrato alle ore 1:24 in Italia, le 2:24 in Grecia.

