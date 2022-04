Terremoto oggi Salerno M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Firenze

Anche oggi, lunedì 4 aprile 2022, andiamo a scoprire assieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate nel nostro Paese nonché oltre i confini nazionali, e come sempre ci affidiamo al bollettino/report, redatto live dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Nelle scorse ore è stata segnalata una scossa di terremoto a due chilometri a est di Colliano, in provincia di Salerno. L’evento tellurico è avvenuto stamane alle ore 8:56 e con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a un chilometri a nord est dalla località di Pesche, in provincia di Isernia, nella regione Molise.

Si è trattato di un sisma molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, mentre le sue coordinate geografiche sono state 41.622 gradi di latitudine, 14.288 di longitudine, e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma è stato localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00:22, e stando alla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Sessano del Molise, Miranda, Carpinone, Pettoranello del Molise e appunto Isernia. La città più vicina risulta comunque essere Caserta, distante 61 chilometri dall’epicentro, con Benevento a 69 e Aversa a 72.

TERREMOTO OGGI A FIRENZUOLA, IN PROVINCIA DI FIRENZE: I DETTAGLI INGV

Segnaliamo anche un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi, questa volta avvenuta in Toscana, precisamente a sette chilometri a nord est dalla località di Firenzuola, in provincia di Firenze. Anche in questo si è trattato di un sisma leggero, di magnitudo 1.2 gradi sulla scala Richter, registrato all’alba di oggi, precisamente alle ore 5:36.

Il sisma toscano ha avuto coordinate geografiche pari a 44.182 gradi di latitudine, 11.408 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello marino, mentre, per quanto riguarda le località in zona, l’Ingv ha segnalato i comuni di Monghidoro, Castel del Rio, Loiano, Palazzuolo sul Senio e San Benedetto Val di Sambro, tutti dislocati fra la provincia di Bologna e quella di Firenze, visto che il terremoto di oggi è stato registrato a cavallo della regione Toscana ed Emilia Romagna.

