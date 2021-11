Terremoto oggi Salerno, M 2.3/ Ultime notizie INGV: scosse anche nel Modenese

Nella consueta rassegna quotidiana sul bollettino del terremoto in Italia, non si segnalano per fortuna oggi forti scosse o sciami sismici significativi: il portale aggiornato h24 dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) mostra per il mattino di giovedì 4 novembre una scossa di terremoto di grado M 2.3 presso la provincia di Salerno.

Per la precisione, la scossa avvenuta alle ore 6.06 ha registrato un epicentro di 11 km di profondità sotto il livello del terreno: 40.7 di latitudine e 15.25 di longitudine. Non si segnalano danni alcuno a cose, persone o strade e per fortuna neanche è stato avvertito in maniera significativa dagli abitanti dei Comuni più vicino all’epicentro (ovvero Valva). Si trattano, nello specifico, delle seguenti località nelle provincie di Napoli, Salerno, Avellino e Potenza: Calabritto, Senerchia, Laviano, Caposele, Oliveto Citra, Santomenna, Castelnuovo di Conza, Terra, Palomonte, Contursi Terme, Conza della Campania, Lioni, Pescopagano, Castelgrande, Bagnoli Irpino, Muro Lucano, Sant’Angelo dei Lombardi.

TERREMOTO OGGI ANCHE A MODENA: LE INFO

Alla scossa di Salerno di questa mattina si aggiunge un unico altro terremoto “significativo” in questo Paese nelle ultime 12 ore: ieri sera alle 21.43 ha tremato per pochi secondi la terra in provincia di Modena in Emilia Romagna, precisamente con epicentro a Pievepelago. Il terremoto di grado M 2.1 ha avuto come ipocentro gli 11 km di profondità sopra il livello del mare, con la latitudine 44.22 e longitudine 10.55. I Comuni interessati perché vicini all’epicentro, comunque per fortuna senza alcuna segnalazione di danni particolari, sono: Riolunato, Frassimoro, Fiumalbo, Abetone, Palagano, Montecreto, Fosciandora, Pieve Fosciana, Montefiorino, Torno, Sestola, Fanano, Polinago. Oltre al Modenese, coinvolte anche le provincie di Lucca e Reggio Emilia.

