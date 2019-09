Terremoto oggi Salerno: scossa M 4.3/ Ingv, sisma in Campania: epicentro a Orria

Terremoto in Campania, dove pochi minuti fa è stata registrata una forte scossa. Il sisma è stato segnalato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Si tratta di un evento di magnitudo M 4.3 sulla scala Richter che è avvenuto in provincia di Salerno. L’epicentro è stato individuato a due chilometri da Orria, ma la Sala Sismica dell’Ingv ha fornito le coordinate geografiche per una più precisa localizzazione. Quindi l’epicentro è stato localizzato a latitudine 40.32 e longitudine 15.18, con ipocentro attestato ad una profondità di 325 chilometri. Fortunatamente non è avvenuto in superficie, altrimenti con un’intensità del genere avrebbe avuto un impatto davvero pericoloso. E infatti al momento non ci sono fortunatamente segnalazioni riguardo possibili ripercussioni, come danni a cose o persone. L’attenzione comunque resta alta per quanto riguarda l’attività sismica in Italia.

TERREMOTO CAMPANIA: SCOSSA M 4.3 NEL SALERNITANO, EPICENTRO A ORRIA

La Sala Sismica dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha fornito anche l’elenco delle città che si trovano entro 10 chilometri dall’epicentro del terremoto avvenuto in provincia di Salerno. Tra quelle più vicine ci sono dunque Perito, Gioi, Cicerale, Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Stio, Salento, Felitto, Prignano Cilento, Rutino, Lustra, Campora e Giungano. Se allarghiamo il mirino di altri cinque chilometri, allora ci sono anche: Torchiara, Trentinara, Sessa Cilento, Omignano, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Moio della Civitella, Ogliastro Cilento, Roccadaspide, Laureana Cilento, Stella Cilento, Vallo della Lucania, Cannalonga, Laurino, Capaccio Paestum, Novi Velia, Serramezzana, Perdifumo, Aquara, San Mauro Cilento. Nel pomeriggio vi abbiamo parlato invece della scossa di terremoto che è stata registrata in Albania e che è stata avvertita anche in Puglia.





