Terremoto oggi Siena M 2.0/ Ingv ultime notizie, scuole chiuse dopo sciame sismico

E’ giovedì 9 febbraio 2023 e anche oggi andiamo a fare il consueto punto su quali siano state le scosse di terremoto più importanti registrate in Italia. Come da bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nelle scorse ore è stata segnalata una scossa avvenuta nella regione Toscana, un sisma di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter localizzato a tre chilometri a ovest di Siena. Il terremoto è avvenuto alle ore 1:07, nel cuore della notte passata fra mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio 2023, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 43.3220 gradi di latitudine, 11.2940 di longitudine, e una profondità, definita anche in gergo tecnico ipocentro, di 9 chilometri sotto il livello del mare.

Per quanto riguarda i comuni in zona sono stati segnalati dall’Ingv quelli di Sovicelle, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Castellina in Chianti e Castelnuovo Berardegna, tutti della provincia di Siena. Proprio la città del Palio è risultata anche essere quella più vicina all’epicentro, distante solo 3 chilometri, con Scandicci a 49 e quindi Firenze a 50. La scossa di stamane è stata solo l’ultima di una lunga scia di movimenti tellurici, un vero sciame sismico iniziato nella giornata di ieri con una scossa di M 3.5 e che ha indotto il governatore Giani a chiudere le scuole: “le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse per la giornata di oggi giovedì 9 febbraio, chiuse anche le università. Al momento non si registrano criticità a seguito del terremoto”, ha fatto sapere su Facebook.

TERREMOTO OGGI AD ASTI DI MAGNITUDO 2.0 GRADI

Un’altra scossa di terremoto si è verificata nella giornata di oggi in Piemonte, di preciso ad un chilometro a sud ovest della località di Castagnole delle Lanze, in provincia di Asti. Si è trattato di un sisma di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 4:42 di oggi in una zona con coordinate geografiche pari a 44.7470 gradi di latitudine, 8.1460 di longitudine, e una profondità di 24 chilometri.

Nelle vicinanze, come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, localizzati i comuni di Coazzolo, Neive, Castiglione Tinella, Costigliole d’Asti e Barbaresco, tutte località della provincia di Cuneo e Asti. E proprio quest’ultima città è risultata essere la più vicina all’epicentro, distante solo 18 chilometri, con Alessandria più staccata a 42 e quindi Moncalieri a 46. Le scosse di terremoto segnalate su queste pagine non hanno causato danni ne feriti, la nostra redazione sarà pronta ad aggiornarvi in caso di ulteriori scosse significative nella giornata di oggi.

