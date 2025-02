Anche per la giornata del 5 febbraio 2025, la principale scossa di terremoto oggi si è verificata in quel di Siena, splendida cittadina toscana. Dopo gli eventi sismici che vi avevamo già segnalato negli scorsi giorni, lunedì 3 febbraio 2025, così come di domenica 2 febbraio, la città del Palio torna a tremare, chiaro indizio di come la stessa stia vivendo una fase di sciame sismico. Fortunatamente parliamo di scosse molto leggere, di poco superiori alla magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, di conseguenza non si è verificato nulla di eclatante.

Ma vediamo queste scosse di terremoto oggi nel dettaglio, precisamente quella che l’Ingv ha registrato, attraverso i suoi sofisticati apparecchi, sette minuti dopo la mezzanotte di ieri, a sei chilometri da Siena, con epicentro localizzato a Monteroni d’Arbia e a Sovicille. La scossa ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, ed è stata preceduta esattamente sette secondi prima, alle ore 00:07:25 da un’altra scossa con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Fra gli eventi tellurici principali di oggi si segnalano anche due scosse di terremoto oggi localizzate all’estero, a cominciare da una in Cile con una magnitudo di 5.8 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA NEL MAR TIRRENO

Si tratta del secondo evento nel giro di pochi giorni nella stessa zona del mondo, precisamente nell’oceano, a ovest della nazione più “lunga” per eccellenza, situata in Sud America. La scossa è stata localizzata alle ore 2:40 di oggi e occhio anche a quanto accaduto in Grecia, precisamente presso le isole Dodecaneso, una scossa di magnitudo 5.0 gradi sulla scala Richter alle ore 3:46 italiane, anche in questo caso epicentro individuato in mare aperto.

Tornando in Italia vi segnaliamo anche una scossa di terremoto oggi ad Accumuli, alle ore 6:05 con una magnitudo di 1.8 gradi, e infine un sisma localizzato poco prima della mezzanotte di ieri nel mare Tirreno meridionale, vicino alla Calabria (Lamezia Terme è risultata essere la cittadina più vicina), con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter.

