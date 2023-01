Terremoto oggi Siracusa M 1.8/ Ingv ultime notizie, scosse a Malta e in Slovenia

Quali sono state le scosse di terremoto registrate oggi in Italia? Come sempre la risposta ce la fornisce l’INGV, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tramite il suo bollettino aggiornato live, in tempo reale. Secondo quanto raccolto l’ultimo evento tellurico “importante” è stato quello segnalato in provincia di Siracusa, lungo la costa siracusana della Sicilia. L’evento tellurico è stato lieve, di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, e avvenuto alle ore 1:04 della notte passata, fra lunedì 30 e martedì 31 gennaio 2023.

In base a quanto si legge sul sito dell’Ingv le coordinate geografiche del terremoto di oggi sono state 37.2470 gradi di latitudine, 15.5090 di longitudine, e una profondità di 30 chilometri sotto il livello del mare. Nessun comune è stato individuato in zona essendo il sisma avvenuto in mare aperto, mentre a livello di città si segnalano, Siracusa, distante 28 chilometri, quindi Catania a 47, Acireale a 51, Ragusa a 78, Modica a 79, Vittoria a 92 e infine Reggio Calabria a 97.

TERREMOTO OGGI IN SLOVENIA E A MALTA

Un’altra scossa di terremoto oggi è stata segnalata dall’Ingv in Slovenia, nazione che confina con l’Italia. L’evento tellurico in questo caso è stato di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter e localizzato alle ore 2:08 della notte passata. L’epicentro è stato individuato in una zona con coordinate geografiche di 45.6240 gradi di latitudine, 14.9560 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, la città più vicina al sisma è risultata essere Trieste, distante 92 chilometri.

Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta oggi sull’isola di Malta, un evento tellurico di magnitudo 4.6 gradi sulla scala Richter localizzato alle ore 1:43 di notte. Le sue coordinate geografiche sono state 34.9100 gradi di latitudine, 14.2490 di longitudine, e un ipocentro, una profondità, di 24 chilometri sotto il livello del mare. Tutte le scosse di terremoto segnalate su queste pagine non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti, saremo pronti ad aggiornarvi in caso di ulteriori sismi importanti.











