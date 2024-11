Una scossa di terremoto oggi è stata segnalata nel mar Ionio Meridionale, mentre un’altra lungo il Canale di Sicilia. Sono questi i due principali eventi tellurici registrati nelle ultime ore dall’Ingv, a cominciare da quello avvenuto in Sicilia, che ha avuto una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter. Il sisma è accaduto alle ore 4:01 di questo sabato 30 novembre 2024 e non è stato molto probabilmente avvertito da nessuno in quanto lontano dalla costa, di conseguenza non si segnalano comuni ne cittadine nei pressi dell’epicentro.

La scossa registrata nel mar Ionio ha invece avuto una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter, registrata in questo caso alle ore 4:18 di stamane, sempre in mare aperto. L’evento è risultato essere a circa 70 chilometri da Siracusa, quindi 80 da Acireale e Catania, nonché a 90 da Reggio Calabria. Il fatto che il sisma sia stato localizzato in mare aperto comunque ha attutito gli effetti, così come quello localizzato nello Ionio, di conseguenza non si sono registrati ne danni, ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI, IL SISMA IN PROVINCIA DI MACERATA

Non si segnalano altre scosse di terremoto oggi da parte dell’Ingv di rilevanza importante, di conseguenza possiamo andare a spulciare cosa sia accaduto ieri, a cominciare da un evento avvenuto in provincia di Macerata, nella regione Marche, nella serata di ieri, venerdì 29 novembre 2024.

La scossa è stata registrata alle ore 17:55 di ieri ed ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, individuata di preciso non troppo distante da Servigliano, nonché ad una cinquantina di chilometri ad Teramo e a 62 da Foligno, due città che si trovano nelle regioni Lazio e Umbria. Concludiamo con una scossa localizzata al di fuori dei confini nazionali, quella avvenuta alle ore 20:13 italiane di ieri sera in Turchia, con una magnitudo di ben 4,9 gradi sulla scala Richter, localizzata in mare aperto.

