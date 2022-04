Terremoto oggi Siracusa M 4.2/ Ingv ultime notizie, trema anche Reggio Emilia

Anche oggi, venerdì 15 aprile 2022, si sono verificate delle scosse di terremoto nel nostro Paese così come nel resto del mondo, e come sempre, l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiana, le ha registrate e pubblicate. L’ultima significativa avvenuta nella nostra penisola è stata quella localizzata a Siracusa, nella regione Sicilia. Si è trattato di un evento tellurico importante in quanto la sua magnitudo è stata di 4.2 gradi sulla scala Richter.

Ad attutire gli effetti, comunque, il fatto che lo stesso terremoto di oggi sia stato localizzato in mare, precisamente in un epicentro con coordinate geografiche pari a 37.3290 gradi di latitudine, 15.6340 di longitudine e una profondità di 33 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma è avvenuto alle ore 3:34 della notte appena passata, quella fra giovedì 14 e venerdì 15 aprile 2022, e non ha interessato alcun comune vista la sua distanza dalla costa. La città più vicina è comunque risultata essere Siracusa, a 42 chilometri di distanza, con Catania a 52 e infine Acireale, sempre alla stessa distanza.

TERREMOTO OGGI A REGGIO EMILIA DI M 3.1, TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

All’alba di oggi un’altra scossa di terremoto piuttosto significativa ha invece interessato la regione Emilia Romagna e precisamente il reggiano. Una scossa di magnitudo 3.1 gradi sulla scala Richter è stata localizzata alle ore 5:46 di oggi a cinque chilometri a nord est della località di Bagnolo in Piano. Un evento tellurico classificato dall’Ingv con con coordinate geografiche pari a 44.7950 gradi di latitudine, 10.7080 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare.

Nella zona si trovano i comuni di Novellara, Correggio, Campagnola Emilia, Rio Saliceto e San Martino in Rio, mentre Reggio Emilia è risultata essere la città più vicina, distante 12 chilometri dall’epicentro, con Carpi a 14, Modena a 24 e infine Parma a 30. Segnaliamo infine una scossa di terremoto ai Campi Flegrei, Napoli, di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter avvenuta alle ore 5:11 di oggi.

