Terremoto oggi Spoleto M 2.0/ Ingv ultime notizie, una scossa lieve anche a L’Aquila

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi in provincia di Perugia. A segnalarlo, come sempre, è il sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che registra live, in tempo reale, i vari movimenti tellurici che si verificano in Italia e nel resto del mondo.

L’ultimo sisma è stato localizzato di preciso a Spoleto, nella regione Umbria, un sisma di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 7:11 di stamane. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi a cinque chilometri a sud ovest di Ascoli, nota cittadina marchigiana, con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, nel cuore della notte passata, alle ore 2:18 fra giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2024. Le sue coordinate geografiche, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Sono state 42.8170 gradi di latitudine, 13.5420 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Roccafluvione, Folignano, Venarotta, Valle Castellana e Civitella del Tronto, mentre la città più vicina al sisma è risultata essere Teramo, distante 22 chilometri, con L’Aquila più staccata a 53, quindi Montesilvano a 60.

TERREMOTO OGGI L’AQUILA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata nella regione Abruzzo, di preciso a 8 chilometri a ovest di Scoppio, in provincia de L’Aquila. In questo caso si è trattato di un movimento tellurico leggermente più lieve rispetto al precedente, con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter.

L’evento tellurico è stato localizzato alle ore 5:08 di stamane, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.3590 gradi di latitudine, 13.1600 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Antrodoco, Borgo Velino, Petrella Salto, Fiamignano, Castel Sant’Angelo, tutti comuni della provincia di Rieti, nel Lazio, visto che la scossa è stata segnalata a cavallo fra le due regioni. La città più vicina è risultata comunque essere L’Aquila, distante 20 chilometri dall’epicentro, con Terni più staccata a 48, quindi Tivoli a 53 e Guidonia Montecelio alla stessa distanza. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato feriti o danni.

