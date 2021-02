Terremoto oggi Spoleto M 2.5/ Ingv ultime notizie, trema anche Reggio Calabria

Appuntamento quotidiano con le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, l’elenco completo dei sismi di magnitudo superiore ai 2.0 gradi sulla scala Richter, registrati nello stivale. L’Ingv segnala un movimento tellurico di magnitudo 2.5 gradi avvenuto stamane all’alba in Umbria, in provincia di Perugia. Il terremoto di oggi è stato registrato ad un chilometro a nord est della nota località di Spoleto alle ore 5:39 di oggi. Le coordinate geografiche dell’epicentro sono state 42.74 gradi di latitudine e 12.74 di longitudine, mentre la profondità è stata di 11 chilometri sotto il livello del mare.

Come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, diversi i comuni che hanno avvertito la scossa, a cominciare da Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Campello sul Clitunno, Vallo di Nera e Castel Ritaldi. Le città prossime all’epicentro sono invece state Terni, Foligno e Perugia, disposte in un raggio compreso fra i 20 e 50 chilometri dalla zona del sisma.

TERREMOTO OGGI A SPOLETO E A REGGIO CALABRIA: I DETTAGLI

Una zona, quella del perugino, che ha tremato diverse volte nel corso della notte passata, visto che a Spoleto sono state registrate altre tre scosse, una alla mezzanotte e 59 minuti di magnitudo 2.3 gradi, una alle 4:45 di 2.4 gradi, e una alle 7:10 di magnitudo 2.0. Inoltre, è stato registrato un terremoto anche a Gubbio di magnitudo 2.2 gradi. Da segnalare infine un terremoto avvenuto oggi in provincia di Reggio Calabria, a tre chilometri a nord ovest da Staiti, di magnitudo 2.7 gradi. Una scossa registrata nella notte fra domenica 14 e lunedì 15, all’1 e 20, con epicentro pari a 38.02 gradi di latitudine e 16.01 di longitudine, e un ipocentro identificato ad una profondità di 60 km. In questo caso i comuni che hanno avvertito indistintamente la scossa sono stati quelli di Bruzzano Zeffirio, Bova, Ferruzzano, Samo e Roccaforte del Greco. Tutti i terremoto elencati non hanno causato danni ne feriti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA