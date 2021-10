Terremoto oggi Taiwan M 6.1/ Ingv ultime notizie: paura in strada, edifici evacuati

Torna anche in data odierna, domenica 24 ottobre 2021, il tradizionale appuntamento con il bollettino dei terremoti verificatisi oggi in Italia e non solo. Infatti, proprio da un sisma avvenuto all’estero dobbiamo avviare la nostra rassegna quotidiana, in quanto, come segnalato dagli esperti dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle 7.11 ora italiana si è registrata una violenta scossa tellurica pari a 6.1 gradi sulla scala Richter nel mare che circonda l’isola di Taiwan.

L’epicentro è stato individuato in una località con coordinate geografiche pari a 24.451 gradi di latitudine e 121.973 gradi di longitudine, a una profondità di 77 chilometri. Grande paura tra gli abitanti, che si sono immediatamente riversati in strada, abbandonando le proprie abitazioni e gli uffici. Al momento non ci sarebbero fortunatamente morti o feriti. Non si segnalano problematiche neppure per quanto concerne l’erogazione dell’energia elettrica, che ha continuano a essere regolarmente presente, mentre un piccolo disagio ha interessato la metropolitana di Taipei, chiusa per poco tempo per i controlli del caso. Attualmente è di nuovo in funzione.

TERREMOTO OGGI: SCOSSA DI MAGNITUDO 3.3 A CANTIANO

Un altro terremoto ha avuto luogo oggi, questa volta entro i confini nazionali del nostro Paese. I sismografi della sala capitolina dell’INGV alle 7.39 della mattinata odierna hanno rilevato un evento di magnitudo 3.3 a tre chilometri a Nord Est di Cantiano (Pesaro Urbino). L’epicentro è stato individuato in una località aventi le seguenti coordinate geografiche: 43.497 gradi di latitudine, 12.65 gradi di longitudine e una profondità di 48 chilometri.

A quanto ci risulta, non sono stati riscontrati danni strutturali, né alle persone: il sisma ha colpito anche i vicini Comuni di Cagli, Frontone, Serra Sant’Abbondio, Scheggia e Pascelupo, Acqualagna, Piobbico, Costacciaro, Pergola, Gubbio, Pietralunga, Sassoferrato, Sigillo, Apecchio.

