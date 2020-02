Terremoto oggi Terni M 2.4/ Ingv ultime scosse, trema anche la provincia di Perugia

Nuove scosse di terremoto avvenute oggi in Italia. Stando a quanto rilevato, registrato e comunicato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, l’evento più significativo delle ultime ore è avvenuto a Montecchio, in provincia di Terni, nella regione Umbria. Alle ore 4:11 della notte fra mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio, una scossa di magnitudo 2.4 gradi ha fatto tremare i comuni della zona, leggasi Todi, Avigliano Umbro, Baschi, Guardea, Monte Castello di Vibio, Castiglione in Taverina e Fratta Todina. Le città più vicine all’epicentro sono state invece Terni, Viterbo, Folingo e Perugia, che si trovano ad una distanza massima di 40 chilometri. L’evento tellurico ha avuto come coordinate geografiche precise 42.73 gradi di latitudine e 12.34 di longitudine, mentre la profondità è stata di 8 km sotto il livello del mare. Il terremoto di questa notte non ha provocato danni ne feriti. Altra scossa avvenuta in Umbria nelle scorse ore, questa volta nella provincia di Perugia.

UNA SCOSSA DI TERREMOTO OGGI A NORCIA E IN CALABRIA

Si è trattato di un sisma di magnitudo 2.1 gradi, leggermente più lieve rispetto a quello di sopra, con epicentro localizzato dalla sala sismica Ingv, in quel di Norcia. La profondità, l’ipocentro, è stata di 10 chilometri sotto il livello del mare, e i comuni interessati dal sisma sono stati quelli di Castelsantangelo sul Nera, Arquata del Tronto, Montegallo, Accumuli, Preci e Visso, tutti paesi spesso e volentieri nominati in queste pagine. Anche in questo caso il terremoto non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti. Infine segnaliamo un’ultima scossa di terremoto, quella avvenuta alle ore 4:53 della scorsa notte in Calabria, lungo la costa ionica crotonese. A pochi passi dalla terra ferma, è stato registrato un sisma di magnitudo 2.0 gradi con una profondità di 20 chilometri sotto il livello del mare. Nella stessa zona si era verificata un’altra scossa nella mattinata di ieri.

