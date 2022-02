Terremoto oggi Tirreno M 2.6/ Ingv ultime notizie, trema anche il mar Ionio

Ecco quali sono state le scosse di terremoto registrate nella giornata di oggi, sabato 5 febbraio 2022, in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico degno di nota è quello avvenuto nel mar Tirreno Meridionale con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter, alle ore 2:16 di notte.

La scossa è stata localizzata in mare aperto, lontano dalla terra ferma, ed è stata registrata con coordinate geografiche pari a 38.798 gradi di latitudine, 15.633 di longitudine, e una profondità di 158 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni più vicini, l’Ingv non segnala nulla in quanto il sisma è avvenuto lontano dalla costa, mentre a livello di città la Sala Sismica INGV-Roma segnala Lamezia Terme a 63 chilometri di distanza, quindi Messina a 67, Reggio Calabria a 77, Cosenza anch’essa a 77 e infine Catanzaro a 84.

TERREMOTO OGGI PRESSO LO STRETTO DI MESSINA, TUTTI I DETTAGLI INGV

L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un altro terremoto nella giornata di oggi sempre al sud Italia, una scossa di magnitudo 1.4 gradi presso lo Stretto di Messina, fra Reggio Calabria e Messina. Il movimento tellurico è avvenuto alle ore 4:41 di oggi, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 38.198 gradi di latitudine, 15.62 di longitudine, e una profondità di 18 chilometri sotto il livello del mare.

In questo caso i comuni più vicini sono stati quelli di Campo Calabro, Fiumara e Calanna, fra il reggino e il messinese, mentre Messina e Reggio Calabria sono state le due città segnalate in zona, rispettivamente ad una distanza di 6 e dieci chilometri. Ovviamente, vista la loro moderata entità, non si sono registrati danni ne tanto meno dei feriti, ed entrambe le scosse segnalate molto probabilmente non sono state nemmeno avvertite dai residenti. Infine segnaliamo una scossa di terremoto nel mar Ionio settentrionale di magnitudo 2.3 gradi avvenuta alle ore 5:37 di stamane.

